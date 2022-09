A saúde da rainha Elizabeth: O que se sabe até agora

O Palácio de Buckingham anunciou nesta quinta-feira, 8, que os médicos estão preocupados com o estado de saúde da rainha Elizabeth II. A monarca do Reino Unido, de 96 anos, está sob supervisão desde a noite de quarta-feira 7, quando cancelou abruptamente uma reunião por videochamada com membros de seu Conselho Privado.

De acordo com o comunicado oficial, Elizabeth não foi hospitalizada e permanece no Castelo de Balmoral, sua propriedade na Escócia.

“Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”, informou o texto.

Segundo o jornal britânico The Guardian, membros da família real estão a caminho de Balmoral para acompanhar a situação de perto. Isso inclui todos os seus quatro filhos, o príncipe Charles, a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward, seu neto, William e esposa de Charles, a duquesa da Cornualha.

O casal Harry e Meghan, que coincidentemente estiveram no Reino Unido para vários compromissos, também estão viajando para Balmoral.

A recém-empossada primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, disse que “todo o país ficará profundamente preocupado” com as notícias sobre a saúde da rainha.

O arcebispo de Canterbury, líder da Igreja Anglicana, disse que estavam orando junto a todo o povo britânico pela recuperação da majestade.

Preocupações com a saúde da rainha surgiram em outubro, quando ela cancelou uma viagem à Irlanda do Norte. Sua mobilidade a impediu de participar de alguns eventos este ano e ela continua usando uma bengala.