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O chanceler alemão Friedrich Merz alertou que as ambições da Rússia vão além da Ucrânia e defendeu a ampliação dos gastos com defesa para proteger o território da Alemanha e da Europa. Entenda os desafios do governo de Berlim diante da crescente resistência política interna.

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O chanceler alemão, Friedrich Merz, acusou a Rússia nesta quarta-feira, 25, de ampliar as ameaças à segurança europeia e afirmou que as ambições de Moscou vão muito além da Ucrânia. Em discurso no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento alemão, Merz defendeu a continuidade da ajuda militar e financeira a Kiev e justificou os planos de expansão dos gastos com defesa como uma medida necessária para proteger o próprio território alemão.

“É preciso repetir isso sempre, tanto diante da extrema-direita quanto da extrema-esquerda: a Rússia sabe exatamente o que quer. E a Rússia quer mais do que a Ucrânia”, declarou o chanceler durante um debate sobre a proposta orçamentária do país para 2027.

A fala foi uma resposta às pressões de partidos da oposição, entre eles o Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, e o Die Linke, de esquerda, que defendem o fim da assistência militar a Kiev. O AfD lidera as pesquisas de intenção de voto no país e tem feito da oposição ao apoio à Ucrânia uma de suas principais bandeiras.

Merz afirmou que Moscou vem intensificando sua presença militar e estratégica em diferentes regiões do continente. “A Rússia está ampliando sua atuação na região do Báltico, na Polônia e no Mar Negro; está intensificando sua presença no espaço e também de forma massiva dentro do nosso próprio país”, disse.

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O governo russo não respondeu imediatamente às declarações. Moscou nega repetidamente a intenção de entrar em confronto com integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e sustenta que a ofensiva contra a Ucrânia tem como objetivo proteger sua segurança nacional.

As acusações de Berlim ocorrem em meio a uma sequência de episódios que elevaram a tensão entre os países europeus e o Kremlin. Em setembro, o governo alemão atribuiu à Rússia uma tentativa de ataque com drones no aeroporto de Leipzig/Halle, acusação rejeitada pela embaixada russa em Berlim. Países europeus também registraram uma série de ataques cibernéticos e atos de sabotagem contra infraestruturas críticas, frequentemente atribuídos a Moscou, que nega envolvimento.

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Alemanha quer ampliar orçamento militar

Ao defender a continuidade da assistência à Ucrânia, Merz argumentou que o apoio também representa um investimento na segurança e na capacidade tecnológica alemãs. “Estamos aprendendo com a Ucrânia — tanto em tecnologias de uso civil quanto, naturalmente, em tecnologia de defesa”, afirmou.

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Desde o início da invasão russa em larga escala, em 24 de fevereiro de 2022, a Alemanha se consolidou como o principal fornecedor de ajuda militar à Ucrânia na Europa. O compromisso, porém, enfrenta resistência crescente dentro do país, em meio à pressão sobre o custo de vida e ao desgaste do apoio público à política de Berlim. Uma pesquisa divulgada na terça-feira, 24, mostrou que uma pequena maioria dos alemães agora se opõe ao envio de ajuda militar a Kiev.

Apesar das críticas, o governo pretende ampliar substancialmente os investimentos no setor. A proposta orçamentária prevê que os gastos alemães com defesa ultrapassem 200 bilhões de euros até 2030, o equivalente a 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB), em linha com os compromissos assumidos no âmbito da Otan.

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O chanceler também defendeu uma revisão das prioridades orçamentárias da União Europeia. Ao comentar a proposta para o período de 2028 a 2034, apresentada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, Merz pediu que os recursos do bloco sejam direcionados a áreas consideradas estratégicas, sobretudo segurança e competitividade econômica.

Costa propôs um orçamento de 1,582 trilhão de euros para os sete anos, cerca de 40 bilhões de euros abaixo do valor previsto em uma proposta apresentada pela presidência irlandesa da UE em outubro. Os líderes europeus devem discutir os números em uma cúpula extraordinária marcada para quinta e sexta-feira.

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“Defendo que os gastos sejam limitados e concentrados naquilo que realmente fortalece a Europa: segurança e competitividade”, afirmou Merz. Para o chanceler, uma distribuição mais criteriosa dos recursos representa uma garantia adicional para os interesses alemães.