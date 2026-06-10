🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

A resposta do presidente da Fifa ao caso de árbitro da Copa barrado nos EUA

Muitos torcedores passaram a questionar a sede da competição foi uma boa escolha, após episódios envolvendo diversas seleções

Por Flávio Monteiro 10 jun 2026, 17h16
O presidente da Fifa, Gianni Infantino
O presidente da Fifa, Gianni Infantino (Alex Wong/Getty Images)
Continua após publicidade
A resposta do presidente da Fifa ao caso de árbitro da Copa barrado nos EUA Priorize VEJA no Google

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, descreveu como “lamentável” o episódio envolvendo o árbitro Omar Artan, da Somália, que foi cortado da Copa do Mundo após ter sua entrada nos Estados Unidos negada. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 10, o dirigente disse ter tentado “resolver” o incidente, mas sem sucesso.

“É lamentável o que aconteceu com Omar, o árbitro da Somália, mas você não consegue controlar tudo. Nós tentamos conversar e resolver. Às vezes, começar a gritar tem um efeito contrário”, disse Infantino. “Sempre tentamos achar soluções, mas temos que aceitar que não somos os reis do mundo que podem mandar em governos e forças policiais. Somos uma organização esportiva”, completou.

Vinculado ao quadro da FIFA desde 2018, Artan é considerado um dos árbitros mais respeitados no futebol africano e chegou a ser eleito Árbitro do Ano pela confederação do continente no ano passado. Ele seria o primeiro somali a apitar jogos em uma Copa do Mundo, mas foi impedido de entrar em um dos países-sede às vésperas da competição.

Siga
Continua após a publicidade

Artan desembarcou no Aeroporto Internacional de Miami no sábado, 6, quando foi detido pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA e barrado por “questões de verificação”. Embora tivesse visto válido, o árbitro terminou retornando à Somália por não conseguir entrar no país, e viu a Fifa retirar seu nome do quadro de árbitros dois dias depois.

Continua após a publicidade

Muitos torcedores passaram a questionar se os EUA eram uma escolha adequada de sede após o episódio, que se soma a incidentes anteriores. Embora Infantino venha alardeando a Copa do Mundo de 2026 como um evento com o potencial de “unir o mundo”, as autoridades americanas têm chamado a atenção por restrições a atletas e membros de comissões técnicas das seleções.

Continua após a publicidade

O atacante Aymen Hussein, do Iraque, passou sete horas sendo interrogado no aeroporto O’Hare, em Chicago, antes de conseguir entrar no país – sorte não compartilhada pelo fotógrafo oficial de sua seleção, que foi barrado. Já a seleção do Uzbequistão, comandada pelo italiano campeão do mundo Fabio Cannavaro, foi submetida a uma revista com cães farejadores e detectores de metais no momento em que chegou ao país.

Continua após a publicidade

Já a seleção do Irã terá uma rotina incomum durante a Copa do Mundo de 2026. Por causa das restrições impostas pelos Estados Unidos em meio ao conflito entre os dois países, os jogadores iranianos terão de entrar e sair do território americano no mesmo dia de cada partida do torneio. Além das limitações de circulação, a delegação ainda enfrenta dificuldades burocráticas: 15 integrantes do grupo iraniano, a maioria formada por dirigentes e membros da comissão técnica, ainda não obtiveram visto para entrar nos Estados Unidos.

Publicidade
TAGS:
América do Norte
Copa do Mundo 2026
Estados Unidos
Fifa
Gianni Infantino
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).