A resposta do presidente da Fifa ao caso de árbitro da Copa barrado nos EUA

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O presidente da FIFA, Gianni Infantino, lamentou o corte do árbitro somali Omar Artan da Copa do Mundo após ser barrado nos EUA. Apesar dos esforços para resolver, a entrada foi negada por “questões de verificação”. O caso se soma a outros incidentes com atletas e seleções, levantando dúvidas sobre a escolha dos EUA como sede.

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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, descreveu como “lamentável” o episódio envolvendo o árbitro Omar Artan, da Somália, que foi cortado da Copa do Mundo após ter sua entrada nos Estados Unidos negada. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 10, o dirigente disse ter tentado “resolver” o incidente, mas sem sucesso.

“É lamentável o que aconteceu com Omar, o árbitro da Somália, mas você não consegue controlar tudo. Nós tentamos conversar e resolver. Às vezes, começar a gritar tem um efeito contrário”, disse Infantino. “Sempre tentamos achar soluções, mas temos que aceitar que não somos os reis do mundo que podem mandar em governos e forças policiais. Somos uma organização esportiva”, completou.

Vinculado ao quadro da FIFA desde 2018, Artan é considerado um dos árbitros mais respeitados no futebol africano e chegou a ser eleito Árbitro do Ano pela confederação do continente no ano passado. Ele seria o primeiro somali a apitar jogos em uma Copa do Mundo, mas foi impedido de entrar em um dos países-sede às vésperas da competição.

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Artan desembarcou no Aeroporto Internacional de Miami no sábado, 6, quando foi detido pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA e barrado por “questões de verificação”. Embora tivesse visto válido, o árbitro terminou retornando à Somália por não conseguir entrar no país, e viu a Fifa retirar seu nome do quadro de árbitros dois dias depois.

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Muitos torcedores passaram a questionar se os EUA eram uma escolha adequada de sede após o episódio, que se soma a incidentes anteriores. Embora Infantino venha alardeando a Copa do Mundo de 2026 como um evento com o potencial de “unir o mundo”, as autoridades americanas têm chamado a atenção por restrições a atletas e membros de comissões técnicas das seleções.

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O atacante Aymen Hussein, do Iraque, passou sete horas sendo interrogado no aeroporto O’Hare, em Chicago, antes de conseguir entrar no país – sorte não compartilhada pelo fotógrafo oficial de sua seleção, que foi barrado. Já a seleção do Uzbequistão, comandada pelo italiano campeão do mundo Fabio Cannavaro, foi submetida a uma revista com cães farejadores e detectores de metais no momento em que chegou ao país.

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Já a seleção do Irã terá uma rotina incomum durante a Copa do Mundo de 2026. Por causa das restrições impostas pelos Estados Unidos em meio ao conflito entre os dois países, os jogadores iranianos terão de entrar e sair do território americano no mesmo dia de cada partida do torneio. Além das limitações de circulação, a delegação ainda enfrenta dificuldades burocráticas: 15 integrantes do grupo iraniano, a maioria formada por dirigentes e membros da comissão técnica, ainda não obtiveram visto para entrar nos Estados Unidos.