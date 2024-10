A resposta de Trump a quem o chama de ‘fascista’

Essa foi uma das respostas mais diretas do ex-presidente sobre as acusações de seus opositores de que ele é um autoritário que ecoa falas de ditadores da Segunda Guerra Mundial.

Acusações de fascismo

A declaração de Trump ocorre em meio a críticas de seus opositores sobre comentários racistas feitos na abertura de seu comício em Nova York, no domingo 27.

“Há uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano neste momento, acho que se chama Porto Rico”, disse o comediante Tony Hinchcliffe, uma das atrações do evento de Trump no Madison Square Garden.

O evento foi comparado a uma reunião pró-nazista que ocorreu no mesmo lugar em 1939, já que a retórica nacionalista e violenta com imigrantes teve certos paralelos com o passado — por exemplo, a observação do assessor de Trump, Stephen Miller, de que “a América é para americanos e somente para americanos”.

Além de Hinchcliffe, outros palestrantes fizeram comentários grosseiros e “piadas” sobre latinos, negros e imigrantes. O próprio Trump usou linguagem de inspiração nazista como “país ocupado” e “inimigo interior”.

Na semana passada, o ex-chefe de gabinete de Trump, John Kelly, declarou ao New York Times que o ex-presidente se encaixa na definição de fascista e que ele teria dito que Adolf Hitler “fez algumas coisas boas”. Trump negou ter feito os comentários.

Após a publicação da entrevista com Kelly, Harris disse que concorda com as avaliações e que “as pessoas que melhor conhecem (Trump) devem ser confiáveis”.

“É profundamente preocupante e incrivelmente perigoso que Donald Trump invoque Adolf Hitler, o homem que foi responsável pela morte de seis milhões de judeus e de centenas de milhares de americanos”, disse ela, se referindo à fala de Kelly.