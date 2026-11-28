O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que não tem interesse de ser convidado para a cerimônia de posse do presidente Lula, agendada para o dia 5 de janeiro do ano que vem. A declaração foi dada por Milei em uma entrevista concedida à CNN e divulgada pela emissora neste sábado, 28.

“Não tenho nenhum interesse de que o faça”, respondeu o presidente argentino depois de ter sido questionado se gostaria de ter sido convidado por Lula. Ele justificou o desinteresse ao fato de ter se sentido insultado pelo presidente brasileiro e por ministros do governo do petista.

Aliado de Donald Trump e da família Bolsonaro, Milei aproveitou a ocasião para voltar a fazer críticas ao presidente brasileiro, de quem se considera um adversário na América do Sul. “Eu não minto sobre ele (Lula). Quando figo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário”, atacou.

No início da semana, parte da imprensa argentina noticiou que Javier teria sido desconvidado para a cerimônia de posse de Lula. Poucos dias depois, fontes ligadas ao governo brasileiro teriam dito que, na realidade, o presidente da argentina sequer seria convidado para o evento.

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Outras autoridades argentinas, porém, devem receber o convite do governo Lula, como é o caso dos ex-presidentes Mauricio Macri e Alberto Fernandez.

Os governos Lula e Milei atravessam uma crise diplomática há algum tempo, sobretudo em função de divergências ideológicas entre os dois. O cenário se agravou durante o período eleitoral, quando o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), amigo do presidente argentino, fugiu para os Estados Unidos passando pela Argentina.

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Nesta semana, o petista decidiu que o atual embaixador brasileiro no país vizinho não retornará a Buenos Aires. Lula resolveu deixar o país sem representação diplomática depois de uma declaração feita pelo chanceler de Milei, considera a “gota d’água’ para o presidente. Em sua fala, Pablo Quirno questionou a lisura das eleições brasileiras, sem apresentar provas de que pudessem ter sido fraudadas.