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A resposta de Mbappé aos comentários racistas de senadora do Paraguai 

Craque se manifestou após falas injuriosas de Celeste Amarilla, que também geraram críticas do governo francês

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 16h00 | Atualizado em 6 jul 2026, 16h04
Dois jogadores de futebol em campo. Um, à esquerda, veste uniforme azul escuro com o número 10 e aponta para frente. O outro, à direita, usa camisa listrada vermelha e branca com o número 15, e shorts brancos. Ambos têm chuteiras coloridas e estão em um estádio com público ao fundo
Kylian Mbappé durante partida da França contra o Paraguai, na Filadélfia. 4/07/2026 (Buda Mendes/Getty Images)
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A resposta de Mbappé aos comentários racistas de senadora do Paraguai  Priorize VEJA no Google

O atacante francês Kylian Mbappé se manifestou nesta segunda-feira, 6, sobre os comentários racistas feitos pela senadora paraguaia Celeste Amarilla, após a derrota do Paraguai por 1 x 0 para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo, no último sábado.

Em publicação nas redes sociais, o craque disse que a política “não representa o Paraguai, um país que demonstrou paixão e honra durante toda a competição”.

“Por sua inconsciência e seu racismo escancarado, o mundo inteiro já esqueceu a trajetória e o esforço histórico realizados por seus jogadores nesta Copa do Mundo para dar lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível de seu país”, escreveu o capitão dos Bleus, prometendo nunca deixar que “pessoas como ela tenham a liberdade de propagar seu ódio e seu racismo pelo mundo”. 

+ ‘Ameaça persistente’: Fifa denuncia aumento de racismo durante Copa do Mundo 

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Após a derrota paraguaia, cravada com um gol de pênalti de Mbappé, Celeste Amarilla fez uma série de publicações nas redes sociais. Em uma delas, diz que “esse bruto nem aprendeu a escrever” e que, “em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés”.

Em outra mensagem, Amarilla diz que Mbappé é “um camaronês colonizado, fingindo ser francês”. O atacante, que é capitão da seleção da França, nasceu em Paris e cresceu em Bondy, um subúrbio da região metropolitana da capital francesa.

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A ministra dos Esportes da França, Marina Ferrari, também se pronunciou, dizendo estar “escandalizada” com as declarações “abjetas” e “racistas” feitas pela senadora.

“Essas declarações são abjetas, indignas e ainda mais inaceitáveis por partirem de uma responsável política. Diante do racismo, não permaneceremos em silêncio. Ao atacar Kylian Mbappé, a senadora ataca tudo o que nosso capitão encarna e tudo o que nosso país defende: a liberdade, a igualdade e a fraternidade”, disse a ministra.

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Racismo na Copa

O ato da senadora demonstra uma tendência em crescimento. Na semana passada, o Serviço de Proteção em Mídias Sociais (SMPS) da Fifa, a principal entidade do futebol, revelou que ao menos 89.000 publicações injuriosas foram feitas durante a fase de grupos da Copa do Mundo, que começou em 11 de junho. Dessas postagens, 11% eram de caráter racista.

“As ofensas racistas estão em crescimento e se tornaram uma ameaça persistente ao bem-estar dos jogadores”, denunciou o SMPS. Ao todo, mais de 6 milhões de publicações e comentários online foram analisados.

Após 72 das 104 partidas previstas em estádios americanos, a Fifa já registrou “13 vezes mais” publicações injuriosas do que durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 no Catar (89.000 contra 6.700), na qual, no entanto, havia apenas 32 seleções em disputa, frente às 48 deste ano.

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Pouco antes da partidas do Brasil contra o Japão, publicações nas redes sociais comparavam a imagem do atacante Vinicius Jr., conhecido por sua luta contra o racismo, a um macaco. Antes do mesmo jogo, o atacante japonês Kento Shiogai também sofreu ataques racistas, depois de dizer que a seleção brasileira já não é mais a mesma de antigamente.

O fenômeno do ódio online continuou no início da fase eliminatória: na semana passada, os holandeses Crysencio Summerville, Justin Kluivert e Quinten Timber foram alvo de insultos racistas nas redes sociais após perderem suas cobranças de pênalti na derrota da Holanda para o Marrocos nos 16 avos de final do Mundial, segundo a federação holandesa.

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