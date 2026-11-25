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A União Europeia e a China rebateram o novo tarifaço de até 20% anunciado por Donald Trump. Washington alega concorrência desleal e superprodução industrial, mas parceiros comerciais criticam a postura americana, que também mira exportações do Brasil. Entenda os impactos da medida.

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A União Europeia afirmou, nesta quarta-feira, 25, que vai analisar as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, mas rejeitou a justificativa para as taxas e lamentou a falta de cooperação do governo Donald Trump, após o acordo comercial firmado no ano passado.

A Casa Branca justificou o novo tarifaço, que afeta todos os 27 membros do bloco, bem como as economias da China, do Japão e da Índia, como uma resposta a supostas práticas comerciais desleais, acusando alguns de seus parceiros econômicos mais próximos de “superproduzir” certas mercadorias, o que prejudicaria empresas americanas e contribuiria para o aumento do déficit comercial dos Estados Unidos.

Em particular, Washington acusa esses parceiros comerciais de apoiarem suas indústrias por meio de subsídios estatais considerados ilegais.

“Rejeitamos veementemente essa ideia”, afirmou Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia. “Pelo contrário, a Europa é uma das regiões mais expostas à superprodução”, especialmente a chinesa, declarou.

A perspectiva do anúncio já havia gerado reação semelhante da China, poucos dias depois da visita de Trump a Shenzhen para uma cúpula internacional e encontros com o presidente do país, Xi Jinping.

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“O tal ‘excesso de capacidade’ é uma alegação falsa, e a China se opõe ao seu uso como pretexto para manipulação política”, disse Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Novo tarifaço

A lista de tarifas inclui um imposto de 20% sobre algumas importações da China, que o governo Trump sinalizou que poderia aumentar para 40% caso Pequim não cumpra os termos de uma trégua comercial firmada com Washington.

Tarifas igualmente altas, que poderiam ser ampliadas, incidirão sobre a União Europeia, Camboja, Índia, Coreia do Sul, Bangladesh, Taiwan, Vietnã, entre outros. Algumas também podem chegar a 20%. Além disso, o governo americano fez uma proposta específica para aumentar as taxas sobre o Brasil, visando suas exportações de açúcar e aeronaves. Uma audiência sobre o assunto está marcada para 14 de janeiro de 2027.

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Antes de o novo tarifaço entrar em vigor, o governo Trump precisa cumprir uma série de requisitos regulatórios finais, que incluem consultas públicas, segundo Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Em entrevista à emissora americana CNBC nesta quarta-feira, ele descreveu a abordagem como “direcionada”, mas observou que há negociações em curso com cada um dos parceiros comerciais afetados.

Em muitos casos, porém, Greer afirmou que as tarifas não se acumularão às que o governo já implementou. Isso inclui as taxas que Trump aplicou a produtos como aço e automóveis, alegando a necessidade de preservar a segurança nacional dos Estados Unidos.

O anúncio chegou em um momento político delicado para o presidente, que continuou a adotar uma postura agressiva na esfera comercial, mesmo depois de a Suprema Corte americana ter derrubado seu pacote inicial de tarifas recíprocas no início deste ano. O ocupante do Salão Oval defende que o protecionismo é essencial para impulsionar a produção nacional, aumentar a receita e fomentar melhores acordos comerciais. Mas suas políticas voláteis elevaram os preços para consumidores e empresas, alimentando uma insatisfação popular que, em última análise, custou aos republicanos sua maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato, em 3 de novembro.

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Justificativa

Segundo a administração americana, as novas tarifas são baseadas na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite aos Estados Unidos investigar práticas comerciais desleais no exterior e impor tarifas em resposta às suas conclusões. Trata-se de um poder que presidentes de ambos os partidos, incluindo Trump, já invocaram com sucesso no passado.

De acordo com a Seção 301, o governo só pode impor tarifas após investigar e descobrir evidências de que outros países cometeram discriminação ou prejudicaram indústrias americanas. A Casa Branca anunciou duas dessas investigações em março, buscando maneiras de ressuscitar as tarifas que a Suprema Corte havia considerado ilegais.

Uma dessas investigações pune dezenas de países por supostas falhas no combate ao trabalho escravo. Essas tarifas, que entraram em vigor em julho, provocaram uma rápida contestação judicial — e agora aguardam um veredito de um painel de juízes que parece propenso a uma decisão desfavorável ao governo.

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A segunda investigação teve como alvo o que o governo descreveu como “capacidade excedente”, acusando dezenas de países de impulsionarem seus setores manufatureiros com práticas injustas em detrimento da indústria americana. No radar está uma ampla gama de práticas, incluindo o uso de subsídios estatais para favorecer a indústria nacional; a desvalorização de moedas; o apoio a empresas estatais; e regulamentações econômicas, trabalhistas e ambientais.

Os Estados Unidos adotam, eles próprios, uma série dessas práticas.