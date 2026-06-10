A resposta da Guarda Revolucionária do Irã às ‘agressões dos EUA’ após queda de helicóptero

A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, disse nesta quarta-feira, 10, ter atacado bases americanas na Jordânia, Kuwait e Bahrein. Os bombardeios ocorrem após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ordenado uma nova ofensiva aérea contra o território iraniano em retaliação à queda de um helicóptero de ataque dos EUA perto do Estreito de Ormuz. Segundo Trump, a aeronave foi derrubada por Teerã. Os dois militares que estavam a bordo foram resgatados.

A Guarda Revolucionária informou que lançou mísseis de longo alcance contra quatro locais na base militar americana de al-Azraq, na Jordânia. Entre os alvos supostamente atingidos, estão hangares de caças F-35 e um centro de comando e controle. O comunicado também alertou que o Irã está pronto para responder de forma “esmagadora e decisiva” a qualquer outra “agressão dos EUA”.

Um oficial americano, sob condição de anonimato, afirmou à agência de notícias Reuters que avaliações iniciais indicavam que a maioria dos mísseis e drones iranianos foram interceptados. As Forças Armadas da Jordânia declararam que cinco mísseis disparados contra Al-Azraq foram abatidos, enquanto o Ministério da Defesa do Kuwait disse ter neutralizado “alvos aéreos hostis”. Uma autoridade do Bahrein, que abriga a sede da frota regional da Marinha dos EUA, comunicou que as defesas aéreas do país estavam repelindo ataques iranianos.

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Crítica do Irã

Em meio à escalada das tensões, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, acusou o governo americano de ameaçar as negociações de paz ao retomar operações contra o território iraniano. Explosões foram registradas na costa do Golfo Pérsico e do Estreito de Ormuz, rota vital para o comércio internacional de petróleo e palco de tensões na guerra no Oriente Médio.

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“O processo diplomático não ocorre no vácuo. Para que qualquer negociação ou processo diplomático avance, é necessário um mínimo de espaço para que o trabalho diplomático possa progredir”, afirmou Baghaei. “Infelizmente, os Estados Unidos estão prejudicando esse processo com mensagens contraditórias, mudanças frequentes de posições e exigências, e violações constantes do cessar-fogo. O regime sionista também está prejudicando esse processo com violações frequentes do cessar-fogo no Líbano.”

O Irã coloca o fim da guerra em todas as frentes na região — o que inclui o Líbano, alvo de uma ofensiva israelense contra o Hezbollah — como uma das principais demandas para um acordo com os Estados Unidos. O posicionamento é criticado pelo primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, que condena o uso do país como uma “moeda de troca” nas tratativas.

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Queda do helicóptero

A queda do AH-64 Apache ocorreu por volta das 3h30 no horário local (20h30 de segunda-feira, 8, em Brasília), ao largo da costa de Omã, enquanto os militares conduziam uma patrulha na região, de acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês). Os tripulantes foram resgatados por um drone marítimo americano cerca de duas horas após o incidente.

O caso marcou a primeira perda de um Apache desde o início da guerra no Irã, em 28 de fevereiro. O modelo de helicóptero tem sido vital para a implementação do bloqueio americano ao Estreito de Ormuz, impedindo a entrada e saída de navios do Irã. Também foram usados pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos no conflito. Após o incidente, Trump acusou o Irã de derrubar o helicóptero militar. Ele também informou que os dois pilotos que estavam a bordo estão seguros e sem ferimentos”, acrescentando: “Mesmo assim, os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a este ataque”. Pouco depois, o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), unidade das Forças Armadas responsável pelo Oriente Médio, lançou “ataques de autodefesa” e alertou que “a missão é uma resposta proporcional à agressão iraniana injustificada”. Continua após a publicidade

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