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A Coreia do Sul intensifica a fiscalização nos exames de acesso à universidade após um escândalo de fraude com inteligência artificial. O país mobilizará mais fiscais para o Suneung, prova decisiva para o futuro dos jovens, visando combater o uso de IA, como ocorreu com um candidato que confessou trapaça.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Coreia do Sul anunciou nesta terça-feira, 17, que vai mobilizar milhares de fiscais adicionais para evitar fraudes no exame de acesso à universidade, depois que um aluno utilizou ferramentas de inteligência artificial (IA) em uma prova no último final de semana.

Conhecido como Suneung, o exame anual de ingresso na universidade, que começará na quinta-feira, 19, é considerado decisivo para conseguir empregos bem remunerados no futuro ou mesmo para melhorar as perspectivas matrimoniais.

O primeiro-ministro sul-coreano, Han Seong-sook, anunciou um aumento de 8.400 pessoas no contingente habitual de 75 mil fiscais distribuídos em 1.312 centros de exame.

Parte do país fica praticamente paralisada durante os testes: a abertura das bolsas de valores é atrasada em uma hora e os voos são temporariamente suspensos durante a prova oral de inglês.

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Mas o avanço da inteligência artificial despertou o temor de que os alunos tentem recorrer a essas ferramentas para melhorar de forma fraudulenta seus resultados.

Escândalo

Essa preocupação aumentou depois que uma pessoa confessou, no domingo 15, ter usado às escondidas ferramentas de IA durante um exame nacional de contabilidade tributária que ocorreu em abril e julho.

A polícia da Coreia do Sul anunciou uma investigação sobre o caso. O candidato, que ficou em primeiro lugar nas duas fases do exame, apresentou uma confissão por escrito por meio de seu advogado e admitiu ter colado para obter as respostas. Ele conseguiu 397,5 de 400 pontos na primeira fase e errou apenas uma das 160 questões, o que desencadeou acusações de que ele havia utilizado “óculos inteligentes” para fraudar a prova.

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O Ministério das Finanças e da Economia informou que pretende agir com rapidez para suspender seu título, segundo a imprensa local.

Em um vídeo publicado no canal do YouTube de seu advogado, o candidato confessou a fraude e disse que “lamenta profundamente”.

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“Usei uma câmera em miniatura para fotografar as questões do exame e as enviei para uma inteligência artificial; depois conferi as respostas no meu smartphone”, afirmou.

O advogado acrescentou que eles não podem revelar mais detalhes devido ao receio de que outras pessoas utilizem métodos de fraude semelhantes. O candidato, por sua vez, justificou que passou por dificuldades financeiras depois de deixar seu emprego e começar o próprio negócio.

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No final de outubro, o governo sul-coreano já havia alertado que abriria processos criminais e puniria estudantes que usassem óculos inteligentes para colar em exames nacionais.