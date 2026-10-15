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A repercussão internacional da aprovação do fim da escala 6×1

Agências e jornais estrangeiros veem vitória política de Lula a onze dias do segundo turno e destacam a reviravolta de Flávio Bolsonaro

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h16
Plenário do Congresso Nacional lotado, com políticos e assessores comemorando, muitos tirando fotos e filmando com celulares, em um ambiente de euforia. Ao fundo, telões exibem informações e um orador.
Plenário do Senado comemora aprovação da PEC do fim da escala 6x1 (Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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O Senado brasileiro aprovou na quarta-feira, 14, por 75 votos a 1, a emenda constitucional que acaba com a escala 6×1 e reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem corte de salário. A decisão repercutiu nesta quinta-feira, 15, na imprensa internacional. Agências e jornais estrangeiros trataram a votação como um marco trabalhista, mas leram o resultado sobretudo pelo prisma eleitoral: um trunfo para Lula na reta final contra Flávio Bolsonaro (PL), que votou a favor depois de resistir à proposta. O segundo turno será em 25 de outubro.

Pelo texto aprovado, a jornada cai para 42 horas em até 60 dias após a promulgação e chega às 40 horas um ano depois. A promulgação deve ocorrer na semana que vem.

Reuters

A agência classificou a votação como uma importante vitória legislativa para Lula, a menos de duas semanas do segundo turno. Em reportagem, a Reuters ressaltou que a proposta recebeu apoio de todo o espectro político, inclusive de Flávio, que antes se opunha ao projeto por considerá-lo uma manobra eleitoral do governo. Para a agência, a mudança é a maior reformulação dos direitos trabalhistas brasileiros em décadas.

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Associated Press

A AP descreveu a aprovação como parte da ofensiva de Lula para ganhar terreno sobre Flávio. Lembrou que, nos últimos dias, o presidente anunciou corte de impostos sobre combustíveis, prorrogação de subsídios e perdão de dívidas de microempresas, e que o fim da 6×1 é visto como o ponto alto desse pacote. 

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A AP inseriu o caso brasileiro numa tendência regional. O Chile aprovou em 2023 a Lei das 40 Horas, que vale para todos os trabalhadores cobertos pelo Código do Trabalho, sem redução de salário. O México aprovou em fevereiro proposta da presidente Claudia Sheinbaum para baixar a jornada de 48 para 40 horas até 2030, e a Colômbia reduziu a sua para 42 horas. A Argentina, sob Javier Milei, segue no sentido contrário e pode ampliar a jornada semanal, hoje de até 48 horas.

The Guardian

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O jornal britânico destacou que a emenda proíbe a semana de seis dias e pode beneficiar até 30 milhões de trabalhadores. Lembrou que Flávio passou meses contra a mudança, mas anunciou na terça-feira que votaria a favor, alegando que a maioria dos trabalhadores a apoia. O Guardian observou ainda que o único voto contrário foi do senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, e interpretou a medida como aposta de Lula para reverter a vantagem do adversário no primeiro turno.

Bloomberg

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A agência acompanhou a mudança de posição de Flávio, que passou a apoiar o fim da 6×1 sob pressão da campanha de Lula, mas repetiu as preocupações do empresariado com aumento de custos trabalhistas e queda de produtividade.

Infobae 

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O veículo mostrou que, embora tenha votado a favor, Flávio defendeu uma alternativa mais flexível, na qual empregador e empregado negociem horários individualmente, o que, segundo ele, daria mais liberdade ao trabalhador. A declaração foi dada após ele visitar o pai, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em condenação de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado.

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