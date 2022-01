A reação negacionista contra o passaporte da vacina

Os sucessivos recordes de casos de Covid-19, em decorrência da variante ômicron, mais transmissível embora comprovadamente menos letal, reforçaram a imperiosa necessidade de se completar o ciclo vacinal. A imunização atenua os sintomas e mantém os infectados longe das UTIs. Não por acaso, em todo o mundo se multiplicaram as exigências dos chamados passaportes sanitários como senha para a retomada segura do cotidiano. A medida é amplamente apoiada por médicos e pela maioria da população, mas provoca protestos dos negacionistas, entre eles o realizado na segunda-feira 3, em Los Angeles, contra a exigência de vacinar os estudantes da Califórnia maiores de 12 anos. As ondas reacionárias, no avesso da ciência, se espalham como vírus. Na França, bastou o presidente Emmanuel Macron dizer, em uma entrevista ao diário Le Parisien, que os não vacinados são irresponsáveis e que “tornaria a vida deles tão complicada que seriam obrigados a tomar a vacina” para que o assunto virasse uma guerra política. O tenista sérvio Novak Djokovic recebeu autorização especial dos organizadores do Torneio Aberto da Austrália para participar da competição, apesar de ele se recusar a confirmar seu status vacinal. Ao chegar ao aeroporto de Melbourne, porém, teve o visto negado pelas autoridades. Entrou com uma liminar para reverter a negativa e, até a quinta-feira 6 aguardava uma resposta. Posturas como as dele, as passeatas que parecem defender a morte e o incômodo de parte — pequena, felizmente — dos franceses contra o atestado de imunização são passos inaceitáveis, no avesso do bom senso. Convém recomendar um passaporte civilizatório.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2022, edição nº 2771