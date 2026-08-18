A reação dos aliados asiáticos após Trump dizer que conversou com Kim Jong-un

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Trump confirmou ter conversado com Kim Jong-un após reduzir exercícios militares com a Coreia do Sul, gerando preocupação entre aliados asiáticos que veem Pyongyang como ameaça nuclear. A medida visa tornar a região mais segura, mas levanta questionamentos sobre alianças estratégicas e defesa no Leste Asiático e além.

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou, na segunda-feira 17, que converou com o líder norte-coreano Kim Jong-un depois de ter ordenado que os Estados Unidos reduzissem os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. A declaração provocou uma onda de reações entre os aliados de Washington na Ásia, que veem o regime de Pyongyang como uma ameaça nuclear.

Em declarações à imprensa no Salão Oval, Trump foi questionado se Kim tem respondido aos acenos da Casa Branca por uma conversa. “Sim, ele respondeu”, disse o líder americano, sem fornecer mais detalhes.

Antes disso, ele havia anunciado de forma repentina, no domingo 16, que havia ordenado ao Pentágono a redução das manobras militares “inapropriadas e hostis” com a Coreia do Sul. Na segunda-feira, insistiu que estava tornando a situação “muito mais segura” graças a seus vínculos com Kim. Os dois se reuniram três vezes durante seu primeiro mandato — incluindo as cúpulas em 2018 e 2019, antes do colapso das negociações sobre o arsenal nuclear de Pyongyang –, além de terem trocado uma série de cartas. Mas o relacionamento tem tido menos destaque desde o retorno à Casa Branca em 2025.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Reações

Os exercícios “Ulchi Escudo da Liberdade”, com duração de 11 dias e realizados em conjunto com a Coreia do Sul, são concebidos para preparar os países para uma possível guerra com a Coreia do Norte — nação que considera as manobras um ensaio geral para uma invasão.

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Nesta terça-feira, 18, o ministro da Defesa japonês, Shinjiro Koizumi, expressou apoio à cooperação conjunta de segurança com os Estados Unidos, seu principal aliado na área de defesa, e com a vizinha Coreia do Sul.

“Como o Japão enfrenta o ambiente de segurança mais grave e complicado do pós-guerra, a cooperação entre Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul é fundamental para a paz e a estabilidade da região”, disse Koizumi durante uma visita à Austrália.

Seu homólogo australiano, Richard Marles, afirmou que Canberra está “muito preocupada com o programa nuclear da Coreia do Norte, assim como com seu programa de mísseis, e deixamos claro este ponto de maneira constante”.

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Autoridades sul-coreanas informaram que as manobras começaram de acordo com o previsto e que esperam que a química pessoal entre Trump e Kim os leve de volta às negociações, e depois reiterou nesta terça que os exercícios não refletem “nenhuma intenção de atacar a Coreia do Norte, nem de intensificar as tensões na península coreana”.

Enquanto isso, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, defendeu que as forças de seu país tenham mais independência em relação aos Estados Unidos. Segundo ele, o controle operacional em tempo de guerra (Opcon) das forças sul-coreanas, atualmente sob responsabilidade americana, deve ser transferido às autoridades locais durante seu mandato.

“Uma aliança sólida fortalece a base da segurança, e o reforço de nossas próprias capacidades aumenta nosso valor e nossa importância como aliados”, disse Lee em uma reunião de gabinete.

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Ameaças

A presença de quase 30 mil soldados americanos lá remonta à Guerra da Coreia, que terminou em 1953 com um armistício, e não com um tratado de paz formal, o que significa que as duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra. Desde então, tropas americanas estão estacionadas na Coreia do Sul, e o país abriga atualmente o Camp Humphreys, a maior base militar americana fora do território dos Estados Unidos. As duas forças militares treinam e operam em estreita colaboração, inclusive por meio de exercícios anuais de grande escala, como o realizado nesta semana.

Na segunda-feira, Trump voltou a colocar em dúvida o apoio de Washington tanto à Coreia do Sul como aos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que se recusam a contribuir para a guerra contra o Irã.

“Um momento. Temos 39 mil soldados lá, protegendo os (sul-coreanos) de Kim Jong-un, o vizinho do lado, e vocês não vão nos ajudar em uma operação militar muito simples no Irã. Isso é estranho”, disse o presidente americano. “Não podemos ficar por aí protegendo todos estes países, especialmente quando eles não estão lá para nos ajudar”, acrescentou.

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As críticas repetidas de Trump às alianças de longa data de Washington deixam em dúvida os compromissos com a segurança no leste asiático. O anúncio da redução das manobras ocorreu no momento em que o único porta-aviões americano que opera na região do Pacífico, o USS George Washington, está sendo deslocado ao Oriente Médio para substituir o USS Lincoln.

Além disso, aliados dos Estados Unidos em toda a Ásia estão sob pressão para aumentar seus orçamentos de defesa, incluindo Taiwan, que Pequim considera parte de seu território e já ameaçou usar a força para recuperá-la. O presidente taiwanês, Lai Ching-te, prometeu na segunda-feira um gasto recorde em defesa para 2027.