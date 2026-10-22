Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

A reação do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, ao fim da escala 6×1 no Brasil

Democrata socialista virou referência nos EUA entre a ala mais progressista de seu partido

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 08h51
Lula, de terno azul-marinho e gravata azul clara, sorri ao lado de um homem de terno preto e gravata azul, que segura um microfone e sorri amplamente. Ambos estão em um ambiente externo com parede de tijolos e folhagens
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (esq.) se encontra com prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani. 21/09/2026 -  (Adam Gray-Pool/Getty Images)
Continua após publicidade
A reação do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, ao fim da escala 6×1 no Brasil Priorize VEJA no Google

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, celebrou, na quarta-feira 21, a aprovação no Brasil das novas normas trabalhistas que preveem o fim da escala 6×1 e a redução gradual da jornada semanal. Em postagem nas redes sociais, ele descreveu a medida como uma conquista dos trabalhadores brasileiros e fez referência a uma conversa que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando o recebeu, em setembro, para reuniões na cidade americana.

“Há um mês, reuni-me com o presidente Lula para discutir como o governo pode servir às pessoas pobres e à classe trabalhadora. Semanas depois, o Brasil deu um passo histórico: uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com pelo menos dois dias de folga e sem redução salarial, beneficiando mais de 30 milhões de trabalhadores”, escreveu Mamdani no X (ex-Twitter).

O petista esteve com o líder nova-iorquino às vésperas da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, um encontro solicitado pelo americano. Na ocasião, ele também reuniu-se com outros políticos progressistas, como Bernie Sanders. 

Siga

“Nos Estados Unidos, os trabalhadores lutaram durante décadas para conquistar a jornada de cinco dias por semana. Os trabalhadores brasileiros também lutaram por essa vitória. Parabenizo-os por essa conquista”, continuou Mamdani. “Quem trabalha merece ter tempo para viver, não apenas para trabalhar. Construir um futuro melhor significa devolver às pessoas uma parte maior de suas próprias vidas. E continuaremos lutando por isso”, completou.

Continua após a publicidade

O presidente Lula respondeu a postagem logo em seguida: “O fim da escala 6×1 é uma vitória da classe trabalhadora! Vida além do trabalho!”, escreveu ele.

Continua após a publicidade

Democrata socialista

Desde sua vitória eleitoral no ano passado, Mamdani, que, como Sanders, se autointitula “socialista”, tornou-se referência na ala mais à esquerda do Partido Democrata, que desde então vem avançando nas urnas com propostas como moradia acessível, ônibus grátis, mais creches públicas, aumento gradual do salário mínimo e mercados municipais subsidiados e mais baratos — tudo dentro de seu conceito de maior “acessibilidade”, muito bem recebido pelos eleitores.

+ Estranho no ninho, Zohran Mamdani anima a ala esquerda do Partido Democrata

Continua após a publicidade

Para financiar o programa, propõe elevar o imposto corporativo municipal de 9% para 11,5% e instituir uma taxa extra de 2% sobre rendimentos acima de US$ 1 milhão. Por ora, o que conseguiu fazer foi instituir um imposto sobre imóveis de luxo, cujos proprietários residem fora da cidade de Nova York, e são avaliados em US$ 5 milhões ou mais — espera-se que só essa alíquota arrecade cerca de US$ 500 milhões por ano.

Nascido em Uganda, filho de indianos e naturalizado americano em 2018, Mamdani é o primeiro muçulmano eleito para comandar a prefeitura de Nova York. Além das propostas ousadas, ele tem adotado posições contrárias às políticas de Trump em temas como imigração. Sua administração se opõe às detenções e deportações em massa de imigrantes em situação irregular e chegou a auxiliar o Consulado do Brasil em Nova York a encontrar um local de votação para as eleições brasileiras que transmitisse maior sensação de segurança à comunidade imigrante diante de possíveis ações do ICE, a polícia de imigração americana.

Publicidade
TAGS:
Escala 6x1
esquerda
Luiz Inácio Lula da Silva
Nova York
Partido Democrata
Socialismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).