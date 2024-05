A reação do governo brasileiro à morte do presidente do Irã

O Itamaraty se manifestou nesta segunda-feira, 20, sobre a morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, devido a um acidente de helicóptero na véspera.

“O governo brasileiro recebeu, com profunda consternação, as notícias das mortes do presidente da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi, do chanceler Hossein Amir Abdollahian e de outras autoridades do país, em decorrência de queda de helicóptero ocorrida ontem, dia 19, no interior do país. Os falecimentos foram confirmados na manhã de hoje em comunicado oficial do Conselho de Ministros do Irã”, disse o comunicado.

“O governo brasileiro estende aos familiares do Presidente Raisi, do Chanceler Abdollahian e das demais vítimas, e ao governo e povo iranianos os mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas irreparáveis perdas”, completou o texto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi ao X, antigo Twitter, para estender suas condolências às famílias dos mortos.

“Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima, ao governo e ao povo iraniano”, disse ele.

