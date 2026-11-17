O papa Leão XIV foi atingido no rosto por um terço arremessado por um fiel enquanto percorria uma multidão a bordo do papamóvel, nesta segunda-feira, 16, em Lima, no Peru. O objeto acertou a região próxima ao olho direito do pontífice, que levou a mão ao rosto, mas não sofreu ferimentos e seguiu o trajeto normalmente. O episódio aconteceu pouco antes da missa que encerrou sua viagem de doze dias pela América do Sul, com passagens também pelo Uruguai e pela Argentina.

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Apesar do susto, Leão XIV levou a situação com bom humor. Durante uma conversa com jornalistas no voo de volta a Roma, um repórter peruano pediu desculpas pelo ocorrido. O papa afirmou que perdoava o responsável e brincou que a demonstração de fé era algo para guardar no coração “ou talvez no olho”. O hábito de arremessar terços e outros objetos ao papamóvel é comum entre devotos, embora represente uma preocupação para a equipe de segurança.