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A reação de Meghan Markle e Príncipe Harry a presente de vizinhos nos EUA

Casal real nunca se integrou à comunidade de Montecito, na Califórnia

Por Flávio Monteiro 31 ago 2026, 15h57
Meghan Markle, com cabelos escuros e casaco cáqui, sorri olhando para a direita, enquanto Príncipe Harry, de camisa azul e barba ruiva, olha para a esquerda, em um ambiente externo com folhagem desfocada
Meghan Markle e o príncipe Harry (Asanka Ratnayake/Getty Images)
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De volta à Inglaterra após uma malfadada passagem pelos Estados Unidos, o Príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, parecem não ter deixado grande saudade em seus vizinhos. Informações divulgadas pelo Daily Mail no último sábado, 29, apontam que o casal real não se integrou à comunidade luxuosa de Montecito, Califórnia, e tinha um contato limitado com os vizinhos.

“Fico muito por Montecito e nunca os vi. Duvido que alguém teria notado que eles tinham saído se isso não tivesse sido noticiado”, disse o morador local Robert Eringer. A postura de antipatia ao casal parece ser compartilhada por outros moradores. “Meghan e Harry nunca passaram a fazer parte da comunidade”, declarou uma vizinha identificada somente como Susan.

De acordo com Susan, o casal nunca demonstrou grande interesse em se integrar, e gestos simpáticos dos moradores locais eram ignorados. “Deixei uma garrafa de vinho no portão deles para recebê-los e ela me foi devolvida, sem abrir, no dia seguinte”, revelou, antes de completar: “Não tenho certeza se eles já quiseram sair com alguém que não fosse bilionário ou famoso, ou ambos”.

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