A reação de líderes mundiais à vitória de Flávio Bolsonaro sobre Lula no primeiro turno

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O primeiro turno da eleição brasileira confirmou a polarização com Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) no segundo turno, em uma disputa acirradíssima. Enquanto a maioria dos líderes globais manteve silêncio, aliados da extrema direita como Javier Milei e Benjamin Netanyahu se manifestaram, junto a Elon Musk e Donald Trump.

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O resultado do primeiro turno da eleição presidencial brasileira confirmou um cenário de forte polarização ao colocar no segundo turno o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A despeito da vitória surpreendente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que superou as expectativas das pesquisas ao alcançar 47% dos votos válidos contra 45,1% do petista, a margem de vantagem é estreita. Trata-se de uma diferença de menos de dois pontos percentuais — aproximadamente 2,3 milhões de votos —, o que mantém a disputa relativamente em aberto para a votação de 25 de outubro.

Diante de um quadro de incerteza tão elevado sobre quem governará a maior economia da América do Sul nos próximos quatro anos, a grande maioria dos chefes de Estado globais optou pela prudência e pelo silêncio. As raras e entusiasmadas manifestações públicas nas redes sociais ficaram restritas a aliados e colegas ideológicos do bolsonarismo, interessados em impulsionar o avanço da extrema direita na região e em ver o projeto conservador fortalecido no continente.

Confira as principais reações:

Javier Milei: o presidente da Argentina comemorou o resultado no X (ex-Twitter), declarando que “a liberdade avança no Brasil” e felicitou o “querido amigo” Flávio Bolsonaro pela eleição histórica diante de Lula, a quem se referiu como “comunista”. Milei, que recentemente veio a São Paulo para participar da campanha do PL, expressou o desejo de começar a trabalhar em breve com o senador brasileiro para consolidar as nações como grandes parceiras comerciais, culturais e políticas.

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LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!! — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

Benjamin Netanyahu: o primeiro-ministro israelense deu os parabéns a Flávio pela votação e desejou “boa sorte na final”. Netanyahu afirmou no X que deseja “restaurar a extraordinária amizade entre Israel e Brasil” e enviou votos de grande vitória ao candidato, chamando-o de “meu amigo”. Ao longo do conflito em Gaza, que Lula denunciou como “genocídio” do povo palestino, o petista foi declarado persona non grata pelo governo de Bibi.

Prime Minister Benjamin Netanyahu: Congratulations @FlavioBolsonaro on yesterday’s vote and good luck in the final. I look forward to restoring the extraordinary friendship between Israel and Brazil. Best wishes for your great victory, my friend. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 5, 2026

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María Corina Machado: a líder da oposição venezuelana parabenizou o povo brasileiro pela jornada democrática e expressou seu reconhecimento a Flávio Bolsonaro como vencedor do primeiro turno. Machado enfatizou que o Brasil possui peso decisivo no futuro da América Latina e declarou ter esperança de que a Venezuela também caminhará em breve para “deixar para trás o comunismo e o crime”.

Mi respeto y cariño al pueblo de Brasil por una jornada democrática ejemplar en la que pudieron ejercer con orgullo la soberanía popular a través del voto. Mi reconocimiento a @FlavioBolsonaro, ganador de esta primera vuelta. Los latinoamericanos queremos vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia, y Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de nuestra región. Muy pronto Venezuela también avanzará en el camino de la Libertad y dejaremos atrás, para siempre, el comunismo, la violencia y el crimen. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 5, 2026

Abelardo De La Espriella: recém eleito presidente da Colômbia, o advogado de extrema direita manifestou apoio público a Flávio no X, afirmando que “a verdadeira mudança é derrotar a esquerda” e pedindo bênçãos ao Brasil. Ele enviou um “grande abraço” ao senador brasileiro acompanhado de lemas conservadores (como “firmes pela pátria” e “viva Cristo Rei”).

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Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. 🇧🇷 Um grande abraço, amigo @FlavioBolsonaro ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 4, 2026

Elon Musk: oficialmente de volta ao governo Donald Trump, o bilionário e proprietário do X comentou uma publicação sobre o cenário político brasileiro acusando a agência americana USAID de promover interferência eleitoral e mudança de regime ao redor do mundo, com insinuação de que o órgão humanitário atuou no Brasil com intuito de sufocar o bolsonarismo. A postagem repercutiu amplamente entre apoiadores da direita que comemoravam a liderança de Flávio Bolsonaro no primeiro turno.

USAID engaged in election interference and regime change around the world, causing massive strife — Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2026

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Donald Trump: o presidente americano não comentou os resultados, mas elogiou o sistema eleitoral brasileiro pela rapidez na apuração e aproveitou o ensejo para sugerir que a demora na contagem de votos nos Estados Unidos abre mais espaço para “fraude”. Ele também chamou as eleições americanas de “corruptas”.