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A reação de líderes mundiais à vitória de Flávio Bolsonaro sobre Lula no primeiro turno

Maioria dos chefes de Estado optou pelo silêncio diante de incertezas, mas aliados do bolsonarismo se entusiasmam nas redes

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 10h39 | Atualizado em 5 out 2026, 10h47
Lula, um homem idoso de barba grisalha, camisa azul e paletó escuro, à esquerda; Flávio Bolsonaro, um homem de cabelo escuro, terno cinza e gravata azul clara, à direita
Lula e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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A reação de líderes mundiais à vitória de Flávio Bolsonaro sobre Lula no primeiro turno Priorize VEJA no Google

O resultado do primeiro turno da eleição presidencial brasileira confirmou um cenário de forte polarização ao colocar no segundo turno o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A despeito da vitória surpreendente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que superou as expectativas das pesquisas ao alcançar 47% dos votos válidos contra 45,1% do petista, a margem de vantagem é estreita. Trata-se de uma diferença de menos de dois pontos percentuais — aproximadamente 2,3 milhões de votos —, o que mantém a disputa relativamente em aberto para a votação de 25 de outubro.

Diante de um quadro de incerteza tão elevado sobre quem governará a maior economia da América do Sul nos próximos quatro anos, a grande maioria dos chefes de Estado globais optou pela prudência e pelo silêncio. As raras e entusiasmadas manifestações públicas nas redes sociais ficaram restritas a aliados e colegas ideológicos do bolsonarismo, interessados em impulsionar o avanço da extrema direita na região e em ver o projeto conservador fortalecido no continente.

Confira as principais reações:

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Javier Milei: o presidente da Argentina comemorou o resultado no X (ex-Twitter), declarando que “a liberdade avança no Brasil” e felicitou o “querido amigo” Flávio Bolsonaro pela eleição histórica diante de Lula, a quem se referiu como “comunista”. Milei, que recentemente veio a São Paulo para participar da campanha do PL, expressou o desejo de começar a trabalhar em breve com o senador brasileiro para consolidar as nações como grandes parceiras comerciais, culturais e políticas.

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Benjamin Netanyahu: o primeiro-ministro israelense deu os parabéns a Flávio pela votação e desejou “boa sorte na final”. Netanyahu afirmou no X que deseja “restaurar a extraordinária amizade entre Israel e Brasil” e enviou votos de grande vitória ao candidato, chamando-o de “meu amigo”. Ao longo do conflito em Gaza, que Lula denunciou como “genocídio” do povo palestino, o petista foi declarado persona non grata pelo governo de Bibi.

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María Corina Machado: a líder da oposição venezuelana parabenizou o povo brasileiro pela jornada democrática e expressou seu reconhecimento a Flávio Bolsonaro como vencedor do primeiro turno. Machado enfatizou que o Brasil possui peso decisivo no futuro da América Latina e declarou ter esperança de que a Venezuela também caminhará em breve para “deixar para trás o comunismo e o crime”.

Abelardo De La Espriella: recém eleito presidente da Colômbia, o advogado de extrema direita manifestou apoio público a Flávio no X, afirmando que “a verdadeira mudança é derrotar a esquerda” e pedindo bênçãos ao Brasil. Ele enviou um “grande abraço” ao senador brasileiro acompanhado de lemas conservadores (como “firmes pela pátria” e “viva Cristo Rei”).

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Elon Musk: oficialmente de volta ao governo Donald Trump, o bilionário e proprietário do X comentou uma publicação sobre o cenário político brasileiro acusando a agência americana USAID de promover interferência eleitoral e mudança de regime ao redor do mundo, com insinuação de que o órgão humanitário atuou no Brasil com intuito de sufocar o bolsonarismo. A postagem repercutiu amplamente entre apoiadores da direita que comemoravam a liderança de Flávio Bolsonaro no primeiro turno.

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Donald Trump: o presidente americano não comentou os resultados, mas elogiou o sistema eleitoral brasileiro pela rapidez na apuração e aproveitou o ensejo para sugerir que a demora na contagem de votos nos Estados Unidos abre mais espaço para “fraude”. Ele também chamou as eleições americanas de “corruptas”.

Captura de tela de um tweet de Donald J. Trump, com foto de perfil dele com a bandeira dos EUA. O texto diz: 125 Million People voted today in the first round of Brazils Presidential Election. The results came out shortly after the vote closed, on the SAME DAY! In Detroit, Philadelphia, California, and numerous other U.S. Cities and States, the results, with much smaller numbers, will often take weeks to Rig, I mean, calculate. Voting in America is CORRUPT!!! President DJT. O tweet tem 3.09k ReTruths e 10.1k Likes, postado em 05 de outubro de 2026, 12:32 AM
Postagem do presidente dos EUA, Donald Trump, elogia Brasil por rapidez na apuração de votos após primeiro turno das eleições. 05/10/2026 – (TruthSocial/@realDonaldTrump/Reprodução)
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