A reação de Joe Biden a mudanças de Trump na Casa Branca: ‘Indigno do país’

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se manifestou acerca das mudanças que têm sido feitas na Casa Branca por seu sucessor, Donald Trump. “Acho isso perturbador… Vejo a decisão do presidente de demolir a Ala Leste e várias outras coisas como nada mais do que uma tentativa de criar monumentos para si mesmo: ‘Eu construí aquilo’. Considero isso algo indigno do país”, afirmou Biden, em entrevista à revista americana People.

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Desde que retornou ao cargo, em 2025, Trump tem iniciado um processo de remodelação da Casa Branda. Equipes de construção demoliram a Ala Leste, tradicional por ter sido a residência da primeira-dama, e a Colunata Leste, tudo para construir um novo salão de bailes idealizado pelo republicano.

Até mesmo o Salão Oval, o escritório oficial do presidente americano, passou por uma reforma e virou uma exibição suntuosa de detalhes dourados e ornamentados – contrastando com a decoração mais sóbria dos antecessores de Trump.

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