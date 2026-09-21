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A reação de Charles III à revelação feita pelo irmão da Princesa Diana em novo livro

Monarca emitiu rara resposta sobre relato presente em 'Swan Song: Diana, My Sister'

Por Flávio Monteiro 21 set 2026, 16h07 | Atualizado em 22 set 2026, 10h58
Princesa Diana sorrindo, usando vestido de noiva branco com babados e tiara, ao lado do Príncipe Charles em uniforme militar azul-marinho com medalhas, ambos em uma carruagem vermelha e preta durante o casamento real
Charles, Príncipe de Gales, e Diana, Princesa de Gales, passeiam em uma carruagem aberta da Catedral de São Paulo para o Palácio de Buckingham, após seu casamento em 29 de julho de 1981 em Londres, Inglaterra (Anwar Hussein/WireImage/Getty Images)
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A reação de Charles III à revelação feita pelo irmão da Princesa Diana em novo livro Priorizar nos meus resultados Google

O monarca do Reino Unido, Charles III, deu uma rara resposta após Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, atribuir a ele uma previsão de que a nobre seria esquecida “em breve” após sua morte. A informação foi exposta no novo livro de Spencer, Swan Song: Diana, My Sister, e foi rechaçada pelo Palácio de Buckingham na última quinta-feira, 16.

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“Embora não comentemos sobre livros por princípio, Sua Majestade está ciente de que a dor do luto fraternal pode nublar a razão, afetar o julgamento e a memória colorida de maneiras que outros não reconhecem, mesmo muitos anos após tal perda”, disse o comunicado emitido por um porta-voz do palácio.

A declaração a respeito de Diana foi exposta em uma prévia do livro de Spencer cedida ao Daily Mail. No texto, o irmão da princesa descreve uma conversa agressiva que teria tido com Charles pelo telefone. “O príncipe Charles continuou seu fluxo de raiva, sem que eu o interrompesse. Então ele parou. Presumi que a pausa sinalizasse um esforço para se controlar, mas então ele descarregou pelo telefone o que sempre interpretei como seu desprezo acumulado por Diana e seu horror por o mundo ter sido tão derrubado pela morte dela. ‘Fique tranquilo,’ ele sibilou, ‘logo vamos esquecê-la!'”, escreveu.

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