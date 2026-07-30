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A reação da Polônia após queda de míssil abrir cratera de 10 metros em seu território

Governo polonês acende alerta de segurança em seu espaço aéreo após ataques russos contra a Ucrânia matarem pelo menos 13 pessoas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 09h29
O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk.
O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk. (Janos Kummer/Getty Images)
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A Polônia investiga a queda de um objeto que abriu uma cratera de cerca de 10 metros de largura em uma área agrícola próxima à vila de Tarnawa Kolonia, no leste do país, durante a madrugada desta quinta-feira, 30. Segundo o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, as evidências apontam que o artefato parece ser um míssil russo.

“Tudo indica que foi um míssil balístico russo Kh-101, mas queremos ter 100% de certeza sobre o tipo de míssil e quem o lançou”, disse Tusk em uma reunião de emergência, acrescentando que “não havia perigo imediato porque o míssil caiu em uma área desabitada”.

A Polônia mobilizou caças para garantir a segurança de seu espaço aéreo depois que ataques aéreos russos mataram pelo menos 13 pessoas e deixaram dezenas de feridos em diferentes regiões da vizinha Ucrânia, incluindo a capital Kiev, nesta quinta-feira, segundo autoridades locais. De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou durante a noite 74 mísseis e 284 drones.

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Violação de espaço aéreo

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, já havia declarado que um míssil de cruzeiro Kh-101 lançado pela Rússia durante um ataque em larga escala contra o território ucraniano cruzou a fronteira para a Polônia, violando o espaço aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Não houve relatos de vítimas no incidente.

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Segundo as autoridades polonesas, a cratera provocada pela queda do objeto está localizada em uma área agrícola a cerca de 2 quilômetros de distância de edifícios residenciais. Moradores de Tarnawa Kolonia relataram ter ouvido uma forte explosão por volta das 4h00 locais (23h00 de quarta-feira em Brasília), cerca de uma hora antes da polícia encontrar o objeto.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários drones e ao menos um míssil russo desarmado já cruzaram ou caíram em território polonês. Em novembro daquele ano, dois agricultores morreram após a queda de um míssil que as autoridades acreditam ter sido disparado pela defesa antiaérea ucraniana.

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