A reação da diplomacia do Irã aos novos ataques dos Estados Unidos

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Após novos bombardeios americanos no sul do Irã, Teerã declara cessar-fogo “sem sentido” e fecha o Estreito de Ormuz. A escalada envolve ataques a centros de comando americanos na Jordânia, com mísseis iranianos interceptados, e a morte de marinheiros indianos em petroleiro atingido pelos EUA, intensificando o conflito regional.

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O cessar-fogo em vigor entre Irã e Estados Unidos desde 8 de abril praticamente não faz mais sentido, afirmou nesta quinta-feira, 11, a diplomacia iraniana após uma nova noite de bombardeios americanos. “Os ataques ilegais e criminosos perpetrados pelos Estados Unidos nas últimas horas não apenas constituem uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas, mas também tornam a trégua algo praticamente sem sentido”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

Os bombardeios americanos visaram o sul do Irã. Também foram atingidos vários pontos próximos à capital, como Karaj, Nazarabad e Pishva, segundo a Guarda Revolucionária. Em resposta, o Irã afirmou que o Estreito de Ormuz está fechado.

Qual a reação de outros países à escalada no conflito?

O Paquistão, país que atua como mediador na guerra entre Estados Unidos e Irã, lamentou a “escalada” militar dos últimos dias e reiterou seu apelo por uma “solução negociada”. “A diplomacia e o diálogo devem ser os princípios orientadores para alcançar uma solução negociada para todas as questões”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores paquistanês, Tahir Andrabi.

Na Jordânia, o Exército anunciou que derrubou vinte mísseis iranianos, depois que a Guarda Revolucionária de Teerã reivindicou um ataque contra um centro de comando americano no país. “Na madrugada de quinta-feira, os sistemas de defesa antiaérea e a Força Aérea interceptaram e derrubaram vinte mísseis lançados a partir do Irã em direção a Azraq”, onde fica a base americana, declarou uma fonte militar. A instalação fica 80 km ao leste da capital, Amã. Segundo o Exército, a interceptação não provocou vítimas ou danos.

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Ataque dos EUA matou marinheiros indianos

Três marinheiros indianos que viajavam a bordo de um petroleiro atacado pelos Estados Unidos na costa de Omã morreram, informou o ministro indiano da Marinha Mercante. Em um primeiro momento, os três marinheiros foram declarados desaparecidos. O ataque aconteceu na quarta-feira 10 e atingiu um petroleiro com bandeira de Palau, o M/T Settebello, na costa de Omã. “Lamentavelmente, confirmamos a morte dos três marinheiros indianos inicialmente dados como desaparecidos, depois que os corpos foram encontrados e identificados”, informou o ministro Sarbananda Sonowal na rede social X.

Na quarta-feira, as forças dos Estados Unidos anunciaram que retiraram de serviço o petroleiro M/T Settebello, que, afirmaram, tentava violar o bloqueio dos portos iranianos imposto pelo governo de Donald Trump.

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(Com AFP)