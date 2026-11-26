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Diante da ameaça de Trump de impor tarifas de 20%, o governo da China afirmou que adotará medidas para proteger seus interesses. Pequim acusa Washington de protecionismo, alerta para riscos à inflação global e ameaça o frágil acordo comercial entre as potências. Confira os desdobramentos.

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O governo da China afirmou nesta quinta-feira, 26, que se reserva o direito de adotar as “medidas” necessárias em resposta às novas tarifas propostas pelos Estados Unidos, que podem afetar uma frágil trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Pequim é o alvo principal da nova ofensiva americana, com uma tarifa de 20% que se soma às taxas já existentes e ainda em vigor, de uma média de 12,5% durante o ano passado.

A decisão pode reativar a guerra comercial entre as duas principais potências econômicas do mundo.

O porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, declarou em entrevista coletiva que citar a “capacidade excessiva” como motivo para impor tarifas era “um pretexto para o protecionismo”.

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“Estas ações não apenas não resolvem seus próprios desequilíbrios estruturais, como também prejudicam a segurança e a estabilidade das cadeias globais de indústria e de suprimentos, obstruem a cooperação industrial, impulsionam a inflação mundial, prejudicam os interesses diretos de empresas e consumidores e representam riscos sistêmicos de longo prazo para o crescimento econômico mundial”, afirmou He.

“A China insta os Estados Unidos a corrigir suas práticas equivocadas e a retornar ao caminho correto de resolução de problemas por meio do diálogo e da consulta”, acrescentou.

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“A China acompanhará de perto os acontecimentos e se reserva o direito de tomar as medidas necessárias para defender firmemente seus direitos e interesses legítimos”, destacou o porta-voz do Ministério do Comércio.

Os dois países implementaram medidas tarifárias no início de 2025, com alíquotas recíprocas que ultrapassavam amplamente 100%, mas uma série de negociações permitiu acalmar parcialmente as tensões.

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A trégua comercial acordada por Trump e pelo presidente chinês, Xi Jinping, em outubro de 2025 vence em janeiro, depois que em setembro foi acertada uma prorrogação de dois meses.

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(informações da AFP)