A reação da China ao anúncio do governo Trump de novas tarifas ao país
Decisão dos EUA pode reativar a guerra comercial entre as duas principais potências econômicas do mundo
O governo da China afirmou nesta quinta-feira, 26, que se reserva o direito de adotar as “medidas” necessárias em resposta às novas tarifas propostas pelos Estados Unidos, que podem afetar uma frágil trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo.
Pequim é o alvo principal da nova ofensiva americana, com uma tarifa de 20% que se soma às taxas já existentes e ainda em vigor, de uma média de 12,5% durante o ano passado.
A decisão pode reativar a guerra comercial entre as duas principais potências econômicas do mundo.
O porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, declarou em entrevista coletiva que citar a “capacidade excessiva” como motivo para impor tarifas era “um pretexto para o protecionismo”.
“Estas ações não apenas não resolvem seus próprios desequilíbrios estruturais, como também prejudicam a segurança e a estabilidade das cadeias globais de indústria e de suprimentos, obstruem a cooperação industrial, impulsionam a inflação mundial, prejudicam os interesses diretos de empresas e consumidores e representam riscos sistêmicos de longo prazo para o crescimento econômico mundial”, afirmou He.
“A China insta os Estados Unidos a corrigir suas práticas equivocadas e a retornar ao caminho correto de resolução de problemas por meio do diálogo e da consulta”, acrescentou.
“A China acompanhará de perto os acontecimentos e se reserva o direito de tomar as medidas necessárias para defender firmemente seus direitos e interesses legítimos”, destacou o porta-voz do Ministério do Comércio.
Os dois países implementaram medidas tarifárias no início de 2025, com alíquotas recíprocas que ultrapassavam amplamente 100%, mas uma série de negociações permitiu acalmar parcialmente as tensões.
A trégua comercial acordada por Trump e pelo presidente chinês, Xi Jinping, em outubro de 2025 vence em janeiro, depois que em setembro foi acertada uma prorrogação de dois meses.
(informações da AFP)