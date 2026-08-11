A razão para rádio britânica anunciar morte do Rei Charles por engano
Episódio foi divulgado pelo órgão regulador de mídia do Reino Unido
Os ouvintes da Rádio Caroline, no Reino Unido, foram surpreendidos ao receberem a notícia de que o Rei Charles III havia morrido. O anúncio, porém, não passava de um engano provocado involuntariamente por um funcionário da emissora, que reproduziu, por curiosidade, arquivos preparados para serem usados em caso de morte do monarca. O episódio foi divulgado pela Ofcom, órgão regulador de mídia do Reino Unido, nesta segunda-feira, 10, mas aconteceu no dia 19 de maio.
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A confusão começou quando um funcionário realizava uma manutenção de rotina em um dos computadores da Rádio Caroline. Durante o processo, ele encontrou três gravações destinadas a serem usadas somente em caso de morte do Rei Charles III. Curioso, decidiu ouvir os áudios, mas não percebeu que havia interrompido a transmissão da programação normal e levado o conteúdo ao ar para toda a área de abrangência da emissora.
“A imprensa confirmou que Sua Majestade, o Rei Charles III, morreu. Consequentemente, em sinal de respeito, a Rádio Caroline está suspendendo sua programação normal”, dizia uma das gravações. Ao perceber o erro, o funcionário entrou em pânico e deixou o local. A transmissão equivocada demorou cerca de 30 minutos até ser corrigida, e a rádio acabou sendo advertida pela Ofcom por violar duas regras do Código de Radiodifusão britânico.