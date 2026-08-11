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A razão para rádio britânica anunciar morte do Rei Charles por engano

Episódio foi divulgado pelo órgão regulador de mídia do Reino Unido

Por Flávio Monteiro 11 ago 2026, 14h19 | Atualizado em 12 ago 2026, 12h16
Rei Charles III
Rei Charles III do Reino Unido (Chris Jackson/Getty Images)
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Os ouvintes da Rádio Caroline, no Reino Unido, foram surpreendidos ao receberem a notícia de que o Rei Charles III havia morrido. O anúncio, porém, não passava de um engano provocado involuntariamente por um funcionário da emissora, que reproduziu, por curiosidade, arquivos preparados para serem usados em caso de morte do monarca. O episódio foi divulgado pela Ofcom, órgão regulador de mídia do Reino Unido, nesta segunda-feira, 10, mas aconteceu no dia 19 de maio.

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A confusão começou quando um funcionário realizava uma manutenção de rotina em um dos computadores da Rádio Caroline. Durante o processo, ele encontrou três gravações destinadas a serem usadas somente em caso de morte do Rei Charles III. Curioso, decidiu ouvir os áudios, mas não percebeu que havia interrompido a transmissão da programação normal e levado o conteúdo ao ar para toda a área de abrangência da emissora.

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“A imprensa confirmou que Sua Majestade, o Rei Charles III, morreu. Consequentemente, em sinal de respeito, a Rádio Caroline está suspendendo sua programação normal”, dizia uma das gravações. Ao perceber o erro, o funcionário entrou em pânico e deixou o local. A transmissão equivocada demorou cerca de 30 minutos até ser corrigida, e a rádio acabou sendo advertida pela Ofcom por violar duas regras do Código de Radiodifusão britânico.

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