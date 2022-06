A prostrada mensagem de Bolsonaro sobre a vitória da esquerda colombiana

O resultado das eleições na Colômbia parecem ter deixado o presidente Jair Bolsonaro (PL) no mínimo preocupado com o avanço da esquerda na América do Sul. Depois da vitória de Gustavo Petro, primeiro candidato de esquerda a vencer as eleições presidenciais na Colômbia, Bolsonaro encaminhou em sua lista de transmissão no WhatsApp uma reportagem sobre a vitória de Petro e comentou: “Cuba… Venezuela… Argentina… Chile… Colômbia… Brasil???”

A mensagem encaminhada pelo presidente com link de matéria da BBC News Brasil com o título “Ex-guerrilheiro vence eleição na Colômbia e será primeiro presidente de esquerda do país” foi revelada primeiro pelo jornal Folha de S. Paulo. Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o assunto publicamente, e nem parabenizou Petro pela vitória de 50,44% nas eleições.

O candidato do Pacto Histórico, de esquerda, derrotou Rodolfo Hernández, da Liga de Governantes Anticorrupção, e foi eleito no segundo turno das eleições, realizadas no domingo 19. O mesmo tem acontecido em outros países sul americanos.

No final do ano passado, o esquerdista Gabriel Boric venceu o ultraconservador José Antonio Kast e substituiu o direitista Sebastián Piñera no Chile. Além disso, Peru, Bolívia, Argentina, Venezuela, Guiana e Suriname também são governados pela esquerda.