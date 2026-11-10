A primeira aparição de Meghan Markle após prisão do pai nos Estados Unidos

Meghan Markle fez sua primeira aparição pública nesta terça-feira, 10, desde a prisão de seu pai, Thomas Markle, nos Estados Unidos, sob acusações relacionadas a abuso sexual infantil após descoberta de acervo de imagens. Ao lado do príncipe Harry, a duquesa de Sussex participou de compromissos em Bruxelas, na Bélgica, voltados à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Na chegada do casal ao Parlamento Europeu, Meghan foi questionada por jornalistas sobre o caso, mas preferiu não se pronunciar. “Vai dizer alguma coisa sobre seu pai?”, perguntou um repórter, em referência à prisão de Thomas, de 82 anos, na última sexta-feira, 6, na Flórida. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, investigadores encontraram imagens de abuso sexual infantil, entre elas fotografias que retratariam o pai da duquesa ao lado de meninas menores de idade. Ele foi detido por agentes federais nas proximidades de Tampa.

Meghan rompeu relações com o pai há anos, após uma série de desentendimentos que se intensificaram às vésperas de seu casamento com Harry, em 2018. Thomas não compareceu à cerimônia, realizada no Reino Unido.

No mês passado, após surgirem as primeiras alegações sobre o caso, a duquesa declarou estar “profundamente angustiada”. Na ocasião, revelou que uma carta com informações preocupantes sobre o pai havia sido encaminhada à polícia de Londres em 2018 e posteriormente compartilhada com ela.

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Campanha pela segurança infantil na internet

Em Bruxelas, Meghan manteve uma postura discreta durante os compromissos. A duquesa foi fotografada conversando com a mãe de um adolescente que morreu por suicídio, em 2017, após a divulgação de uma imagem sua nu na internet. Ela também se reuniu com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Embora estivesse previsto que os dois duques discursassem durante a programação, apenas Harry falou publicamente.

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O príncipe aproveitou a ocasião para criticar grandes empresas de tecnologia pela falta de medidas efetivas para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais. Em conversa com autoridades europeias, elogiou as iniciativas da União Europeia para estabelecer limites ao acesso de menores às plataformas digitais, entre elas uma proposta de proibição para crianças com menos de 13 anos e regras de acesso supervisionado para adolescentes com menos de 15.

O casal também inaugurou no Parlamento Europeu o Lost Screen Memorial, instalação concebida pela Archewell, fundação criada pelos duques de Sussex. A estrutura reúne grandes telas em formato de celular, que exibem retratos de crianças e adolescentes cujas mortes foram associadas ao uso de redes sociais.

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“Minha esposa e eu quisemos dar voz aos pais”, afirmou Harry durante uma mesa-redonda com ativistas e familiares de vítimas. Segundo o príncipe, o problema tende a se agravar enquanto as empresas responsáveis pelas plataformas não adotarem mudanças concretas. “Cada vez mais crianças tiram a própria vida ou sofrem danos irreversíveis, cada vez mais pais sofrem e as empresas envolvidas se recusam a promover mudanças”, declarou.

Harry também acusou as gigantes de tecnologia de tentar preservar um ambiente sem regulamentação. “Há um punhado de pessoas muito poderosas que gostariam que o mundo das redes sociais fosse um mundo sem lei”, afirmou.