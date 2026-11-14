🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

A previsão dos EUA para a retomada total dos voos no país após paralisação que durou horas

Milhares de passageiros foram afetados por uma falha em sistema de comunicação

Por Da Redação 14 nov 2026, 08h27 | Atualizado em 14 nov 2026, 08h28
Pessoas aguardam em um saguão de aeroporto com teto de ripas metálicas e iluminação linear. Um letreiro azul indica Baggage Claim 34-37 e Ground Transportation com uma seta para cima. Malas de viagem estão espalhadas pelo chão.
Passageiros aguardam em fila para recuperar suas bagagens após o cancelamento de voos no Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago, em 13 de novembro de 2026. (KAMIL KRZACZYNSKI/AFP)
Continua após publicidade
A previsão dos EUA para a retomada total dos voos no país após paralisação que durou horas Priorize VEJA no Google

Os voos nos Estados Unidos foram retomados neste sábado, 14, após uma paralisação de várias horas devido a uma grande falha nas comunicações, mas “vai levar tempo” até que tudo volte ao normal.

A suspensão de voos em todo o país na sexta-feira, 13, provocou um caos generalizado e deixou centenas de milhares de passageiros em terra.

Esta é apenas a segunda vez que um alerta do tipo foi emitido no espaço aéreo dos Estados Unidos desde os atentados de 11 de setembro de 2001.

Siga

A interrupção dos voos durou quase quatro horas e foi suspensa às 22h15 (horário de Brasília).

A Administração Federal de Aviação (FAA) reabriu o espaço aéreo na noite de sexta-feira “após restabelecer totalmente a funcionalidade” nas instalações de controle de tráfego, afirmou o secretário dos Transportes, Sean Duffy.

Continua após a publicidade

“Vai levar tempo para retomarmos as operações normais… Nossa maior prioridade é a segurança de vocês e de suas famílias quando vocês voam”, disse.

O governo do presidente Donald Trump atribuiu o incidente a problemas de telecomunicações com equipamentos de décadas de idade.

“É um problema de um sistema antigo”, afirmou o secretário dos Transportes. “Temos interruptores muito velhos, roteadores velhos” e “usamos pequenos cabos de cobre dos anos 1980. É um sistema antigo que caiu, caiu em todos os lugares. Ele ficou sobrecarregado”, explicou.

Continua após a publicidade

Duffy havia solicitado formalmente na quinta-feira ao Congresso 30,1 bilhões de dólares para atualizar e modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos.

Ao anunciar o fim da paralisação, ele reforçou o pedido. “Vou repetir um milhão de vezes: o Congresso precisa conceder os recursos ao presidente”, afirmou.

Quase 6. 000 voos cancelados

Durante a paralisação, quase 6. 000 voos foram cancelados, incluindo algumas rotas internacionais, segundo a plataforma de rastreamento aéreo FlightAware.

Continua após a publicidade

Os passageiros lotaram os terminais, desesperados por explicação.

“Estamos divididos entre remarcar a passagem, dirigir ou fazer outra coisa, mas, se o país inteiro está parado, isso significa que as rodovias também são congestionadas”, disse Joseph Anderson, de 72 anos, que tentou viajar de Las Vegas para Oakland, na Califórnia.

Uma paralisação nacional de voos é extremamente incomum.

Continua após a publicidade

Em janeiro de 2023, houve uma breve suspensão nacional depois que um sistema de notificações para pilotos apresentou uma falha. Mas a única outra paralisação em todo o país ocorreu após os atentados de 11 de setembro de 2001, quando nenhuma aeronave decolou durante vários dias.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, foi enfático ao afirmar que não havia evidências de ações hostis. “Este não é outro 11 de setembro”, declarou.

“Não vimos evidências de que tenha sido um ataque cibernético ou um ataque com inteligência artificial”, disse em uma entrevista coletiva.

Continua após a publicidade

Ele também descartou qualquer conexão com a pane global que afetou a Microsoft nesta semana.

Confusão e atrasos

A paralisação dos voos provocou caos e frustração.

No aeroporto LaGuardia, em Nova York, Tiara Johnson disse que tentava chegar a Orlando para assistir a um show.

“Eles não param de adiar… Primeiro, estava previsto para as 19h55. Depois, para as 20h30, 21h30. Agora são 22h30. Portanto, não sabemos quando vai partir”, disse à AFP.

Alguns passageiros afirmaram que foram informados de que o voo havia sido atrasado por causa do vento, enquanto outros precisaram buscar informações por conta própria.

Durante a paralisação, os painéis de partidas de muitos aeroportos continuaram indicando que os voos operavam normalmente, enquanto os cartões de embarque digitais dos passageiros retidos mostravam seus voos como estando no caminho.

As pessoas corriam para buscar alternativas, com longas filas se formando nos balcões de locadoras de veículos do aeroporto Harry Reid, em Las Vegas.

Para aqueles que tentaram enxergar o lado positivo da situação, o atraso representou uma oportunidade de prolongar o descanso.

Kathy Sommers estava voltando para casa depois de visitar amigos em Las Vegas quando seu voo foi cancelado. “Mais uma noite para jogar cartas”, disse.

(com AFP)

Publicidade
TAGS:
Aviação
Estados Unidos
Setor Aéreo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).