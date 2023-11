A previsão do ministro da Defesa de Israel para o fim da guerra em Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse nesta quinta-feira, 23, que a operação militar de Tel Aviv contra o grupo terrorista Hamas continuará “com força” após a breve trégua marcada para o dia seguinte, e fez uma previsão para o final da guerra: os combates deverão continuar por pelo menos mais dois meses.

“Esta será uma breve pausa. Quando terminar, os combates continuarão com força e criarão pressão que permitirá o retorno de mais reféns [a Israel]”, disse Gallant durante visita a soldados israelenses.

“Prevê-se uma luta de pelo menos mais dois meses”, acrescentou.

Israel e o Hamas, após acordo mediado pelo Catar, iniciarão uma trégua temporária nesta sexta-feira, 24, às 7h do horário local (2h em Brasília), em que haverá um cessar-fogo nas batalhas e 13 reféns civis serão libertados pelo Hamas horas depois. O grupo inicial de cativos incluirá membros das mesmas famílias, segundo uma autoridade catari.

Nos termos do acordo, o Hamas deve soltar pelo menos 50 dos mais de 240 reféns, na sua maioria israelenses, que sequestrou nos ataques de 7 de outubro. Em troca, Israel devolverá a Gaza pelo menos 150 prisioneiros palestinos e permitirá a entrada de até 300 caminhões de ajuda humanitária no enclave.

Mesmo assim, nesta quinta-feira, Tel Aviv deu continuidade aos intensos bombardeios à Faixa de Gaza, segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI). De acordo com os militares, os ataques foram direcionados à cidade de Jabalya, onde fica um campo de refugiados que autoridades israelenses dizem abrigar um importante centro de operações do Hamas. Além disso, “vários militantes” foram mortos no norte do enclave palestino com uso de drones e tanques.

As FDI também afirmaram ter localizado vários túneis subterrâneos usados pela organização terrorista, inclusive dentro de uma mesquita. Numa área agrícola na cidade de Beit Hanoun, no norte de Faza, seus soldados localizaram “numerosas armas” e encontraram um túnel dentro de uma residência civil, segundo o comunicado.

Até agora, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, os ataques israelenses mataram mais de 13 mil palestinos, enquanto outras 6 mil pessoas festão desaparecidas.

A guerra na Faixa de Gaza começou depois de um ataque do Hamas em 7 de outubro a cidades do sul de Israel, que matou pelo menos 1.200 pessoas, a maioria civis israelenses, além de sequestrar outras 240, segundo autoridades de Tel Aviv.

