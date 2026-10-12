A previsão de internação de Papa Leão XIV para retirada de nódulo do pulmão

Papa Leão XIV será internado nesta terça-feira, 13, para realizar uma cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão. Segundo informou o Vaticano, o líder da Igreja Católica ficará na Clínica Gemelli, em Roma.

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Nesta segunda-feira, 12, porém, o papa seguirá suas atividades programadas. A informação sobre o nódulo no pulmão que precisará ser retirado foi divulgada pelo próprio papa leão XIV, durante oração na missa dominical Praça de São Pedro, no Vaticano.

O nódulo está em fase muito inicial e bem localizado, segundo o papa. A expectativa é de que ele fique cerca de uma semana no hospital, segundo o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.