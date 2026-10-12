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A previsão de internação de Papa Leão XIV para retirada de nódulo do pulmão

Líder da igreja católica informou nesse domingo, 11, que passará por operação

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 11h03
Papa Leão XIV
Papa Leão XIV (Maria Picciarella/SOPA Images/Getty Images)
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A previsão de internação de Papa Leão XIV para retirada de nódulo do pulmão Priorize VEJA no Google

Papa Leão XIV será internado nesta terça-feira, 13, para realizar uma cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão. Segundo informou o Vaticano, o líder da Igreja Católica ficará na Clínica Gemelli, em Roma.

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Nesta segunda-feira, 12, porém, o papa seguirá suas atividades programadas. A informação sobre o nódulo no pulmão que precisará ser retirado foi divulgada pelo próprio papa leão XIV, durante oração na missa dominical Praça de São Pedro, no Vaticano.

O nódulo está em fase muito inicial e bem localizado, segundo o papa. A expectativa é de que ele fique cerca de uma semana no hospital, segundo o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

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