A posição de Boris Johnson sobre o embate entre Ucrânia e Rússia

Boris Johnson admitiu nesta segunda-feira, 14, ter grande preocupação com a situação atual na Ucrânia. O primeiro-ministro do Reino Unido pediu que o presidente russo, Vladimir Putin, recue sobre qualquer intenção de dar início a um conflito.

“Essa é uma situação muito difícil. Estamos na beira do precipício, mas ainda há tempo para que o presidente Putin dê um passo atrás”, afirmou o chefe de governo.

Johnson defendeu o diálogo e cobrou que a Rússia evite uma invasão que disse poder ser desastrosa.

O premiê afirmou que fará tudo o que for possível para apoiar a via diplomática e que conversará com vários líderes, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

“Acho que é muito importante que todos estejamos juntos, e que mostremos uma frente unida, particularmente, no que se refere à sanções econômicas”, indicou Johnson.

O governo britânico já antecipou medidas caso ocorra uma incursão militar. Na última semana, Johnson afirmou que sanções estarão prontas no caso de um ataque russo à Ucrânia e garantiu que seu governo pedirá ao parlamento sanções contra indivíduos e empresas russas.

Também nesta segunda-feira, a Rússia indicou que uma possível desistência da Ucrânia em integrar a Otan, principal aliança militar ocidental, seria uma contribuição significativa para aliviar preocupações de segurança colocadas por Moscou.