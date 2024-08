A ‘polêmica dos microfones’ que faz Trump ameaçar desistir de debate com Kamala

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, levantou dúvidas sobre sua participação no debate presidencial em 10 de setembro contra a vice-presidente americana, Kamala Harris. As campanhas dos candidatos entraram em desacordo nesta segunda-feira, 26, sobre a questão de silenciar os microfones enquanto o rival estiver falando. Enquanto a equipe da democrata exige que os aparelhos fiquem ligados o tempo todo, os republicanos fazem pressão para que as regras do último debate, no qual eles eram desligados, sejam mantidas.

Trump ameaçou desistir do debate na rede social que ele criou, a Truth Social, na noite de domingo 25. Na publicação, ele acusou a emissora ABC, que transmitirá o encontro, de ser tendenciosa, questionando: “Por que eu faria o debate contra Kamala Harris nessa rede?”. Este era o único debate já acordado por ambos candidatos presidenciais.

Embora sua campanha insista que os microfones sejam desligados, como foi durante o debate de 27 de junho na emissora americana CNN entre Trump e o então candidato democrata, o presidente Joe Biden, o republicano pareceu contradizer essa posição. “Eu provavelmente preferiria mantê-los ligados, mas o acordo era usar as mesmas regras do último debate. Naquela ocasião, os microfones foram silenciados. Não gostei, mas funcionou bem”, disse Trump a repórteres.

Por outro lado, o diretor de comunicação de Kamala, Brian Fallon, afirmou em comunicado nesta segunda-feira que a campanha da vice-presidente aposta na possibilidade de Trump dizer algo prejudicial ou inapropriado enquanto ela estiver falando. “A vice-presidente está pronta para lidar com as constantes mentiras e interrupções de Trump em tempo real. Trump deveria parar de se esconder atrás do botão de ‘mudo'”, disse Fallon.

Harris tornou-se a candidata do Partido Democrata depois que Biden desistiu da corrida pela Casa Branca no mês passado, pressionado por colegas da legenda devido à performance desastrosa no debate presidencial. Ela já disse que está disposta a enfrentar Trump no evento de 10 de setembro organizado pela ABC News. Entretanto, sua presença agora ficou em aberto devido à polêmica dos microfones.