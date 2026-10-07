‘A Peste Laranja’: estátua dourada de Trump nu é exibida no Parlamento Europeu

Ler Resumo





Uma estátua satírica de Donald Trump nu e dourado, apelidada de “A Peste Laranja”, foi instalada no Parlamento Europeu. Criada pelo dinamarquês Jens Galschiot, a obra critica a postura do ex-presidente em relação ao clima e ao poder, fazendo referência ao conto “A Roupa Nova do Rei”. A escultura já passou por outros locais e tem destino à COP31.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma estátua de Donald Trump nu, coberto de ouro e sentado sobre as costas de um homem foi instalada nesta terça-feira, 6, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na França. A escultura, do artista dinamarquês Jens Galschiot, é uma sátira ao presidente dos Estados Unidos e foi batizada de “A Peste Laranja”.

Com cerca de 2,5 metros de altura, a obra é feita de cobre e revestida com folhas de ouro de 23 quilates. Trump aparece sentado sobre um homem de menor estatura e aparência frágil. Em uma das mãos, segura uma balança, em referência à Justiça, na outra, um taco de golfe. Aos pés da figura, há uma bola em formato de globo terrestre.

Na base da escultura, um painel traz uma mensagem: “Estou sentado nas costas de um homem. Ele está afundando sob o meu peso. Farei qualquer coisa para ajudá-lo. Exceto sair de suas costas.”

O texto sintetiza a interpretação de Galschiot sobre a atuação de Trump em temas como mudanças climáticas, riqueza e poder. Segundo o artista, o presidente americano representa uma ameaça à ordem internacional baseada em regras e aos esforços para combater o aquecimento global.

Continua após a publicidade

“Trump representa uma das maiores ameaças à ordem mundial baseada em regras, aos valores democráticos e ao nosso esforço conjunto para enfrentar a crise climática”, afirmou Galschiot em nota ao jornal britânico The Independent.

A obra foi levada ao Parlamento Europeu a convite do eurodeputado dinamarquês Per Clausen, que afirmou não estar preocupado com uma eventual reação de Trump. A escultura está instalada em uma passagem que liga dois edifícios da instituição e deve permanecer no local até quinta-feira, 8.

Continua após a publicidade

‘A roupa nova do rei’

A escultura faz referência ao conto “A Roupa Nova do Rei”, de Hans Christian Andersen, no qual um governante vaidoso desfila nu convencido de que está usando roupas luxuosas.

Galschiot transporta a mesma imagem para a representação de Trump. Segundo o artista, o ouro que recobre a escultura simboliza a concentração de riqueza, influência e poder em torno do presidente americano e de seu círculo próximo.

A “Peste Laranja” já foi exibida em outros locais da Europa e também durante a COP30, realizada em Belém, em 2025.

Continua após a publicidade

Outras estátuas de Trump

Não é a primeira vez que Trump é retratado nu em uma escultura. Em 2016, às vésperas da eleição presidencial americana, cinco estátuas em tamanho real do então candidato republicano foram instaladas em Nova York, Los Angeles, São Francisco, Cleveland e Seattle. As obras receberam o título “The Emperor Has No Balls” (“O Imperador Não Tem Bolas”, em tradução livre).

Antes da eleição de 2024, outra representação de Trump, desta vez com cerca de 13 metros de altura, percorreu estados considerados decisivos na disputa, como Nevada, Arizona, Wisconsin e Michigan. A escultura, também de caráter satírico, foi apresentada durante a campanha eleitoral.

A versão dourada exibida em Estrasburgo deve seguir para a Turquia em novembro, onde será apresentada durante a COP31, conferência climática das Nações Unidas. O artista também planeja distribuir na ocasião réplicas em miniatura da obra, feitas em impressão 3D.