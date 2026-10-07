⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

‘A Peste Laranja’: estátua dourada de Trump nu é exibida no Parlamento Europeu

Escultura satírica de artista dinamarquês mostra presidente dos EUA sentado sobre as costas de um homem e faz referência ao conto 'A Roupa Nova do Rei'

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 16h15
Escultura dourada de uma figura humana corpulenta, sentada, segurando uma balança na mão esquerda e um cajado na direita, em um ambiente interno com teto escuro e janelas grandes
Estátua de Trump nu e coberto de ouro é exibida no Parlamento Europeu  (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
‘A Peste Laranja’: estátua dourada de Trump nu é exibida no Parlamento Europeu Priorize VEJA no Google

Uma estátua de Donald Trump nu, coberto de ouro e sentado sobre as costas de um homem foi instalada nesta terça-feira, 6, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na França. A escultura, do artista dinamarquês Jens Galschiot, é uma sátira ao presidente dos Estados Unidos e foi batizada de “A Peste Laranja”.

Com cerca de 2,5 metros de altura, a obra é feita de cobre e revestida com folhas de ouro de 23 quilates. Trump aparece sentado sobre um homem de menor estatura e aparência frágil. Em uma das mãos, segura uma balança, em referência à Justiça, na outra, um taco de golfe. Aos pés da figura, há uma bola em formato de globo terrestre.

Na base da escultura, um painel traz uma mensagem: “Estou sentado nas costas de um homem. Ele está afundando sob o meu peso. Farei qualquer coisa para ajudá-lo. Exceto sair de suas costas.”

Siga

O texto sintetiza a interpretação de Galschiot sobre a atuação de Trump em temas como mudanças climáticas, riqueza e poder. Segundo o artista, o presidente americano representa uma ameaça à ordem internacional baseada em regras e aos esforços para combater o aquecimento global.

Continua após a publicidade

“Trump representa uma das maiores ameaças à ordem mundial baseada em regras, aos valores democráticos e ao nosso esforço conjunto para enfrentar a crise climática”, afirmou Galschiot em nota ao jornal britânico The Independent.

A obra foi levada ao Parlamento Europeu a convite do eurodeputado dinamarquês Per Clausen, que afirmou não estar preocupado com uma eventual reação de Trump. A escultura está instalada em uma passagem que liga dois edifícios da instituição e deve permanecer no local até quinta-feira, 8.

Continua após a publicidade

‘A roupa nova do rei’

A escultura faz referência ao conto “A Roupa Nova do Rei”, de Hans Christian Andersen, no qual um governante vaidoso desfila nu convencido de que está usando roupas luxuosas.

Galschiot transporta a mesma imagem para a representação de Trump. Segundo o artista, o ouro que recobre a escultura simboliza a concentração de riqueza, influência e poder em torno do presidente americano e de seu círculo próximo.

A “Peste Laranja” já foi exibida em outros locais da Europa e também durante a COP30, realizada em Belém, em 2025.

Continua após a publicidade

Outras estátuas de Trump

Não é a primeira vez que Trump é retratado nu em uma escultura. Em 2016, às vésperas da eleição presidencial americana, cinco estátuas em tamanho real do então candidato republicano foram instaladas em Nova York, Los Angeles, São Francisco, Cleveland e Seattle. As obras receberam o título “The Emperor Has No Balls” (“O Imperador Não Tem Bolas”, em tradução livre).

Antes da eleição de 2024, outra representação de Trump, desta vez com cerca de 13 metros de altura, percorreu estados considerados decisivos na disputa, como Nevada, Arizona, Wisconsin e Michigan. A escultura, também de caráter satírico, foi apresentada durante a campanha eleitoral.

A versão dourada exibida em Estrasburgo deve seguir para a Turquia em novembro, onde será apresentada durante a COP31, conferência climática das Nações Unidas. O artista também planeja distribuir na ocasião réplicas em miniatura da obra, feitas em impressão 3D.

Publicidade
TAGS:
Arte
Donald Trump
Estados Unidos
Europa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).