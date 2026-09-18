A nova regra de Trump que dificulta obtenção de green card nos EUA

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Uma nova regra do governo Trump sobre “public charge” para pedidos de residência permanente nos EUA deve entrar em vigor. Ela amplia os benefícios públicos considerados para determinar se um imigrante pode depender do governo, afetando famílias e até filhos cidadãos americanos. A medida enfrenta ações na Justiça de vários estados.

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Uma nova regra do governo de Donald Trump que amplia os critérios usados para avaliar pedidos de residência permanente nos Estados Unidos deve entrar em vigor nesta sexta-feira, 18, caso não seja bloqueada pela Justiça. A medida permite que agentes de imigração considerem uma variedade maior de benefícios públicos ao decidir se um estrangeiro pode se tornar o que a legislação americana chama de “public charge”, ou seja, alguém considerado potencialmente dependente do governo.

A mudança pode atingir imigrantes que já vivem legalmente nos Estados Unidos e solicitam o green card, além de afetar famílias que recebem determinados programas de assistência pública. A regra também permite que agentes levem em conta benefícios solicitados em nome de familiares, inclusive filhos que sejam cidadãos americanos.

O governo Trump publicou a nova regulamentação em julho e, com ela, revogou as regras estabelecidas pelo governo de Joe Biden em 2022. A norma amplia a margem de avaliação dos agentes de imigração para determinar se um candidato poderá depender de benefícios públicos no futuro.

O que é a regra de ‘public charge’

O conceito existe na legislação de imigração americana há mais de um século. Desde 1882, o governo dos Estados Unidos pode negar a entrada ou a residência permanente a estrangeiros considerados incapazes de se sustentar e que provavelmente dependeriam do Estado.

Durante o governo de Bill Clinton, em 1999, o conceito foi limitado principalmente a pessoas consideradas dependentes de benefícios em dinheiro, como programas de assistência financeira e o Supplemental Security Income (SSI). Também eram considerados alguns casos de cobertura médica para internações de longa duração.

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Em 2019, durante o primeiro mandato de Trump, o governo ampliou a definição para incluir benefícios que não eram pagos diretamente em dinheiro, como auxílio-alimentação, Medicaid e subsídios habitacionais. A medida entrou em vigor em 2020, mas foi posteriormente anulada por um tribunal federal.

O governo Biden revogou a regra de Trump e, em 2022, estabeleceu novos critérios que voltaram a limitar a análise principalmente aos benefícios em dinheiro. A regulamentação também esclarecia que a utilização de determinados benefícios por familiares não afetaria a avaliação do candidato.

As polêmicas medidas de Donald Trump

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O que muda agora

A nova regra de Trump retoma a abordagem mais ampla adotada em seu primeiro governo e dá aos agentes de imigração mais liberdade para avaliar o uso de programas de assistência.

O texto não apresenta uma lista fechada de benefícios que poderão ser considerados. Em vez disso, estabelece que o Departamento de Segurança Interna (DHS) poderá analisar o recebimento de benefícios públicos sujeitos a critérios de renda.

Isso pode incluir programas como o SNAP, que oferece auxílio para a compra de alimentos; o Medicaid, voltado à assistência médica de pessoas de baixa renda; subsídios para creches; programas de auxílio-moradia; e o Head Start, iniciativa federal de educação e desenvolvimento infantil para famílias de baixa renda.

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Outra mudança importante é a possibilidade de considerar benefícios recebidos ou solicitados em nome de integrantes da família. Isso significa que a utilização de programas públicos por um filho cidadão americano, por exemplo, pode entrar na avaliação de um pedido apresentado por um dos pais.

A regra não se aplica a imigrantes em situação irregular simplesmente por receberem benefícios, já que pessoas sem status migratório legal geralmente não são elegíveis para esses programas. O impacto, porém, pode alcançar famílias de status migratório misto, nas quais alguns integrantes são cidadãos americanos e outros buscam regularizar sua situação.

Estados vão à Justiça

A entrada em vigor da regra está sendo contestada nos tribunais. Nova York e outros 21 estados, além de Washington D. C. , entraram com uma ação para impedir a implementação da medida.

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Uma segunda ação foi apresentada por um grupo de cidades liderado por Nova York. Os governos locais argumentam que a mudança pode aumentar os custos de saúde, alimentação e moradia para os municípios e provocar impactos econômicos.

Os estados também afirmam que a regulamentação concede margem excessiva aos agentes de imigração para decidir quem pode ser considerado potencialmente dependente de benefícios públicos.

Por enquanto, a regra está prevista para entrar em vigor nesta sexta-feira, 18. O processo apresentado pelos estados terá uma primeira conferência marcada para 9 de outubro em um tribunal federal do Distrito Sul de Nova York. A aplicação da medida, porém, poderá ser alterada caso a Justiça conceda uma liminar antes disso.