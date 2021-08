A nova face do Talibã: fotos produzidas para as redes sociais

Notório pela visão retrógrada do Islã, o Talibã tornou-se conhecido pela defesa de trajes tradicionais, tanto para homens quanto para mulheres. Elas devem cobrir-se dos pés à cabeça com a burca, enquanto eles sequer podem fazer a barba. Em caso de transgressão, não raro os Talibãs apelam para o açoitamento em público.

Ainda que esteja longe da modernidade, porém, o grupo parece ter se adaptado para atrair a atenção nas redes sociais. Desde que tomaram o poder do Afeganistão no último dia 14, os insurgentes têm divulgado imagens de suas “forças especiais”, em que soldados aparecem com uniformes modernos e utilizam apetrechos de alta tecnologia.

Nos últimos dias, o Talibã tem se concentrado em divulgar as atividades da chamada "unidade Badri 313", uma força considerada de elite e responsável por patrulhar as ruas das principais cidades, incluindo a capital, Cabul. Elas trazem homens em uniformes, botas, e equipamentos semelhantes aos usados por forças especiais do Ocidente. Também chama atenção a quantidade de equipamentos americanos utilizados pelos combatentes. Os armamentos foram deixados para trás durante a evacuação e incluem rifles modernos como o M4, que possui capacidade de mirar a grandes distâncias, assim como óculos de visão noturna.