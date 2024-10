A nova decisão militar de Israel que aponta para invasão em larga escala ao Líbano

O governo de Israel anunciou nesta quinta-feira (3) que vai enviar para a fronteira do país com o Líbano uma quinta divisão de soldados, aumentando significativamente o contingente de militares na região.

O reforço, afirmam analistas, é uma indicação de que Israel se prepara para um combate prolongado e difícil contra a milícia xiita Hezbollah.

A milícia é mais sofisticada militarmente do que o Hamas, de Gaza, e tem um arsenal calculado em 150 000 mísseis

Israel também bombardeou cerca de 200 pontos no Líbano nas últimas horas, incluindo escritórios do governo na cidade de Bint Jbeil, onde disse ter matado 15 pessoas, que descreveu como combatentes do Hezbollah.

Israel disse que o prédio estava sendo usado para armazenar “grandes quantidades de armas do Hezbollah”.

O Exército israelense também divulgou que suas forças “eliminaram” um número não especificado de combatentes do Hezbollah.

Também nesta quinta, o Exército israelense alertou moradores de 20 cidades e vilas no sul do Líbano para evacuarem a região imediatamente.

Toda a área, dizia o comunicado, seria alvo de uma campanha militar terrestre.

O alerta de evacuação acontece na área onde Israel sofreu as primeiras mortes em combate.

Na quarta-feira, 2, oito soldados foram mortos no que aponta ser o primeiro confronto direto entre forças terrestres israelenses e combatentes do Hezbollah.

O Exército libanês disse que as forças israelenses mataram um de seus soldados e feriram outro enquanto realizavam “uma missão de evacuação e resgate” com equipes de resgate da Cruz Vermelha na cidade de Taybeh, no sul do Líbano.

A Cruz Vermelha disse que seus funcionários tiveram ferimentos leves.