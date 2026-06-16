A nova crítica de Trump a Netanyahu e Israel por causa do Líbano

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Donald Trump critica duramente Benjamin Netanyahu e sugere que a Síria lide com o Hezbollah no Líbano. Durante a cúpula do G7, o presidente americano expressou insatisfação com a estratégia israelense, afirmando que Damasco faria um trabalho melhor. A declaração ocorre após o delicado acordo de paz entre EUA e Irã.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter sugerido a Israel que deixasse a “Síria lidar com o Hezbollah” no Líbano, e que Damasco faria um trabalho melhor nas tratativas, em sua mais recente crítica à atuação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. As declarações do republicano foram feitas nesta terça-feira, 16, em Évian-les-Bains, na França, que sedia a cúpula anual do Grupo dos Sete (G7) nesta semana.

“Sugeri a Israel deixar que a Síria lide com o Hezbollah e, sendo sincero, acho que os sírios farão isso melhor”, afirmou o presidente americano a repórteres que acompanhavam a cúpula. De acordo com o republicano, Tel Aviv “luta contra o Hezbollah há tempo demais” e “muita gente morreu” ao longo dos embates entre as forças israelenses e a milícia libanesa.

O republicano não escondeu sua insatisfação com a forma que Netanyahu conduz a campanha israelense no Líbano, afirmando que o premiê “precisa ser mais responsável”. Embora os líderes tenham demonstrado proximidade desde o retorno de Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, desentendimentos relacionados à continuidade dos ataques de Tel Aviv contra o território libanês começaram a desgastar a relação.

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+ Israel diz que continuará no Líbano apesar de acordo entre EUA e Irã

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Envolvido em um dispendioso conflito com o Irã desde o final de fevereiro, Washington passou as últimas semanas se esforçando para acertar um acordo de paz com Teerã, só obtendo sucesso no último domingo, 14. Um dos pontos de maior impasse nas negociações envolvia os ataques promovidos por Israel contra o Líbano, que Netanyahu se recusava a interromper apesar dos apelos de Trump.

Nesse contexto, o presidente americano sugeriu que seu homólogo na Síria, Ahmed al Shaara, fique responsável pela tarefa de lidar com o Hezbollah. “Se Israel não consegue fazer o trabalho sem matar todo mundo, então ele (Al Shaara) fará o trabalho”, disparou. Essa não é a primeira vez que Trump cita a possibilidade de Damasco se envolver no conflito libanês, com comentários anteriores sobre a disposição do mandatário sírio sendo feitos em entrevista à emissora americana NBC em 7 de junho.

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Israel e Hezbollah travam a guerra atual desde o dia 2 de março, quando a milícia libanesa promoveu bombardeios contra o território israelense em retaliação aos ataques contra o Irã. Pelo menos 3.711 libaneses foram mortos em decorrência da ofensiva, que destruiu grande parte do sul do Líbano. Embora a expectativa seja de que as hostilidades sejam encerradas com o acordo entre Teerã e Washington, Israel já afirmou que seguirá “indefinidamente” nas áreas ocupadas por seu Exército, o que pode representar um sério obstáculo ao acordo.