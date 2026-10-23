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A nova ameaça do Irã após declaração de Donald Trump sobre curso da guerra

Presidente americano deu a entender que poderia retomar ataques depois das midterms, as eleições de meio de mandato dos EUA, em novembro

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 11h26 | Atualizado em 23 out 2026, 12h52
Um outdoor gigante e vermelho exibe uma imagem de Donald Trump com expressão de pânico, sendo estrangulado por mãos. Textos em persa e inglês, incluindo is inevitable, cobrem o fundo. Abaixo, um homem de óculos escuros e camiseta branca pilota uma scooter vermelha em uma rua movimentada com carros e outros veículos, sob um céu azul claro
Motoristas passam por um grande outdoor que promete vingança contra o presidente dos EUA, Donald Trump, ao longo da Rua Jomhouri, no centro de Teerã, em 27 de julho de 2026 (-/AFP)
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Autoridades do Irã reforçaram nesta sexta-feira, 23, a capacidade do país de responder a possíveis novos ataques dos Estados Unidos, após o presidente americano, Donald Trump, ter dado a entender que Washington poderia retomar bombardeios após as eleições de meio de mandato, em 3 de novembro.

À imprensa estatal, o comandante-chefe do Exército iraniano, major-general Amir Hatami, afirmou que o Irã “alcançou um nível significativo de maturidade na tecnologia de drones e em sistemas não tripulados” e agora está “em uma posição melhor” para combater os Estados Unidos.

“Avaliamos o inimigo e estamos cientes de suas consideráveis capacidades, mas, levando todos esses fatores em conta, nos preparamos para uma guerra assimétrica e adquirimos os equipamentos necessários para isso”, acrescentou Hatami.

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“Se a questão é se o Irã ainda tem capacidade para continuar as operações com mísseis e drones, a resposta é sim”, disse Rezaei em uma entrevista por escrito ao veículo de notícias Drop Site.

Na quinta-feira, Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, já havia prometido atacar instalações petrolíferas, cabos submarinos, data centers e instalações de inteligência artificial (IA) em até sete países do Golfo Pérsico caso Estados Unidos e Israel retomem os bombardeios contra seu território.

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Planos de ataque

As ameaças iranianas ocorrem após a imprensa americana revelar que o Pentágono elaborou uma lista de possíveis alvos iranianos, incluindo instalações nucleares, bases de mísseis e estruturas petrolíferas. A ofensiva teria início depois das midterms, as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro.

Washington também intensificou sua presença militar no Oriente Médio, com planos de mobilizar três porta-aviões, milhares de fuzileiros navais e caças até o início do próximo mês. Na segunda-feira, Netanyahu se reuniu com o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, para discutir uma eventual ação conjunta.

Na quarta-feira, 21, uma reportagem do jornal britânico Financial Times relatou que o premiê israelense montou planos para atacar o Irã no início deste mês, mas que Trump se opôs à retomada total dos combates antes das eleições americanas. Três pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao diário que as Forças de Defesa de Israel (IDF) estavam prontas para realizar ataques no fim de semana de 10 de outubro contra instalações nucleares iranianas e alvos do regime, bem como infraestrutura civil, incluindo usinas de energia.

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Cálculo de Trump

A posição oficial do governo Trump é de que não deve haver novos ataques antes das midterms, possivelmente diante do risco de uma nova disparada do petróleo. O presidente declarou ainda que Washington mantém “conversas produtivas” com Teerã.

“Quero deixar claro a todos que não atacaremos o Irã em nenhum momento antes das eleições de meio de mandato”, escreveu Trump em sua rede social, Truth Social, na semana passada. “Estamos tendo conversas produtivas com a República Islâmica do Irã”, acrescentou, sem fornecer detalhes sobre o andamento das negociações.

A guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, tem contribuído para a alta dos preços dos combustíveis, impulsionada pelas tensões no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio mundial de petróleo. As hostilidades entre os rebeldes hutis do Iêmen e a Arábia Saudita, maior exportador do combustível no mundo, também ampliam a instabilidade na região.

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O presidente americano enfrenta pressões para encerrar um conflito altamente impopular, que fez sua aprovação despencar a níveis historicamente baixos. O Partido Republicano, em particular, teme possíveis repercussões políticas junto aos eleitores nas eleições de meio de mandato.

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