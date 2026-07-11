A nova ameaça de Trump ao Irã após divulgação de plano de seu assassinato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou “dizimar e destruir completamente” o Irã caso o governo do país tente assassiná-lo. “Mil mísseis estão posicionados e prontos para serem lançados contra a República Islâmica do Irã, e milhares de outros poderão ser disparados imediatamente em seguida, caso o governo iraniano cumpra sua ameaça, feita em diversas partes do mundo, de assassinar ou tentar assassinar o atual presidente dos Estados Unidos da América — neste caso, EU!”, escreveu Trump na sua rede, Truth Social.

“As ordens já foram dadas, e as Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas, dispostas e capacitadas, por um período de um ano, sujeito a prorrogação, para dizimar e destruir completamente todas as áreas do Irã — LOUVADO SEJA ALÁ!”, finalizou.

Na quinta-feira, 9, o jornal americano The Wall Street Journal publicou uma reportagem que afirmava que a inteligência de Israel compartilhou com o governo dos Estados Unidos informações sobre um suposto plano do Irã para assassinar Trump.

Segundo a reportagem, o suposto plano iraniano estaria ligado à promessa de vingança feita por Teerã após a morte do general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, morto em um ataque de drone ordenado por Trump em janeiro de 2020, durante seu primeiro mandato. Considerado terrorista pelos governos dos Estados Unidos e de Israel desde 2011, o general era um dos principais líderes militares do regime iraniano.

Continua após a publicidade

Washington já monitorava havia meses um fluxo constante de informações sobre possíveis ameaças contra Trump, mas o alerta enviado por Israel tratava de um complô considerado mais concreto. O WSJ não informou quando o suposto plano teria sido elaborado.

Tensão e negociações

A ameaça de Trump ocorre em meio a um impasse na guerra. Nesta semana, os EUA atacaram o Irã duas noites seguidas, depois de Trump dizer que o cessar-fogo entre os países, acordado em junho, “acabou”. As hostilidades foram suspensas neste sexta e diplomatas do Catar tentam mediar uma nova trégua.

Continua após a publicidade

Na sexta, Trump escreveu nas redes sociais que os Estados Unidos concordaram em continuar as negociações com o Irã, mas reiterou que o cessar-fogo entre os dois países chegou ao fim.

Segundo a rede americana CNN, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, está em Omã para discutir o fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz.