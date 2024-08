A mensagem irônica de Javier Milei a Alberto Fernández após denúncias de agressão

Um dia depois de o ex-presidente argentino Alberto Fernández ser acusado formalmente, na quarta-feira 14, de crimes relacionados à violência de gênero contra a ex-primeira-dama Fabiola Yáñez, o presidente Javier Milei usou as redes sociais para mandar uma mensagem irônica ao adversário político.

“Alberto, do mesmo modo como que ofereci cuidar de Dylan quando você foi para a Espanha, volto a reiterar que ele será bem-vindo para que seja cuidado dentro da família das forças do céu”, escreveu Milei em sua conta no X, antigo Twitter, citando o cachorro do ex-presidente. A publicação foi feita em cima de uma notícia do jornal argentino Clarín sobre o Ministério Público ter acusado formalmente o peronista.

No ano passado, poucos dias depois de vencer as eleições presidenciais, Milei teve uma reunião com Fernández para organizar a transição de governo. Durante o encontro, segundo o ex-presidente, Milei teria pedido para conhecer Dylan, sempre presente durante a gestão de Fernández e que chegou a ter contas nas redes sociais dedicadas exclusivamente a ele.

Na quarta-feira, o Ministério Público da Argentina ampliou denúncias contra o peronista após mais detalhes do caso vierem à tona em uma audiência na terça.

Na Embaixada da Argentina na cidade espanhola de Madri, onde mora, Yáñez confirmou que os diálogos e as fotos de hematomas, encontradas no celular da secretária de Fernández, María Cantero, apreendido no âmbito de uma investigação de corrupção, são fruto de golpes que teria recebido do ex-líder argentino em 2021. A ex-primeira-dama explicou que um dos episódios “foi uma noite, houve uma discussão no quarto e ele terminou me dando um soco no olho”, acrescentando que os golpes que sofria na mansão presidencial eram “habituais” e que “as discussões terminavam com uma pancada, um tapa”.

Segundo a ex-primeira-dama, a violência “era constante, era comum” e ela recebia “todo o tipo de ataques” desde a época que moravam juntos, em Puerto Madero. Na época, engravidou e contou ao companheiro, que passou a tratá-la com “desprezo e rejeição”. Ela disse que o comportamento hostil a levou a “tomar a pior decisão”, em referência ao procedimento de interrupção da gestação. “Você tem que resolver, tem que abortar”, teria dito Fernández, após falar que seu filho, Estanislao, de outro casamento, nem a conhecia ainda.