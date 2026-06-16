A mensagem escondida na canção que Macron escolheu para aperto de mão com Trump

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Na cúpula do G7 em Evian, enquanto aliados bajulavam Trump, o presidente francês Emmanuel Macron adotou uma estratégia criativa: selecionou músicas no Instagram para cada líder. Para Trump, a canção “Love is a long road” de Tom Petty enviou um recado sutil sobre a complexa relação. Descubra essa peculiar diplomacia musical.

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Ocasiões em que aliados dos Estados Unidos se encontram com o presidente Donald Trump costumam ser marcadas por muita bajulação e passos calculados para pisar em ovos ao redor do mercurial ocupante do Salão Oval. Não poderia ser diferente com a cúpula do G7, na cidade francesa de Evian, onde os chefes de Estado das maiores economias do mundo esperam, nesta terça-feira, 16, fazer com que a atenção do americano retorne à Ucrânia após meses de foco no Oriente Médio.

Em meio à adulação de figuras como o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que presenteou Trump com uma camisa da seleção de futebol alemã com o número 47 (uma vez que ele é o 47º presidente dos Estados Unid0s), o anfitrião, Emmanuel Macron, usou uma estratégia diferente para enviar mensagens discretas aos seus aliados e ao público.

Nas fotos em que os chefes de Estado cumprimentavam o presidente da França na chegada à cúpula, os administradores do Palácio do Eliseu escolheram uma seleção de músicas para fazer um post de cada uma no Instagram — e selecionaram Love is a long road (“o amor é uma longa estrada”), de Tom Petty, para Trump.

A canção explora um romance turbulento e desigual entre um homem que se recusa a ser domado e uma mulher determinada a mudá-lo, e os versos são reveladores:

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“Houve tantas vezes / que eu acordava ao meio-dia / com a cabeça girando / eu esperava pela lua / e lhe dava mais uma chance / para tentar salvar minha alma / mas o amor é uma longa, longa estrada.”

O contraste reforçou o recado. Para a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi o clássico Felicità – que significa “felicidade” – de Al Bano e Romina Power. Para Merz, da Alemanha, foi Lieglingsmensch, de Namika: ou seja, “minha pessoa favorita”.

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A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, foi representada por Nxnja Beats Arigato, uma forma bastante cortês de agradecimento; o canadense Mark Carney ganhou o clássico de Celine Dion, J’irai où tu iras, ou “eu irei aonde você for”. Já o aperto de mão com o líder britânico, Keir Starmer, foi postado ao som de The World is Not Enough, da Orquestra Filarmônica Real, recebendo um tratamento à la James Bond.

Por fim, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, receberam simplesmente uma versão rock do hino da União Europeia, L’Hymne a la Joie, do CNK.

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Haja diplomacia musical.