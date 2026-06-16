A mensagem escondida na canção que Macron escolheu para aperto de mão com Trump
Presidente francês usa inusitada 'playlist diplomática' no Instagram para transmitir recados
Ocasiões em que aliados dos Estados Unidos se encontram com o presidente Donald Trump costumam ser marcadas por muita bajulação e passos calculados para pisar em ovos ao redor do mercurial ocupante do Salão Oval. Não poderia ser diferente com a cúpula do G7, na cidade francesa de Evian, onde os chefes de Estado das maiores economias do mundo esperam, nesta terça-feira, 16, fazer com que a atenção do americano retorne à Ucrânia após meses de foco no Oriente Médio.
Em meio à adulação de figuras como o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que presenteou Trump com uma camisa da seleção de futebol alemã com o número 47 (uma vez que ele é o 47º presidente dos Estados Unid0s), o anfitrião, Emmanuel Macron, usou uma estratégia diferente para enviar mensagens discretas aos seus aliados e ao público.
Nas fotos em que os chefes de Estado cumprimentavam o presidente da França na chegada à cúpula, os administradores do Palácio do Eliseu escolheram uma seleção de músicas para fazer um post de cada uma no Instagram — e selecionaram Love is a long road (“o amor é uma longa estrada”), de Tom Petty, para Trump.
A canção explora um romance turbulento e desigual entre um homem que se recusa a ser domado e uma mulher determinada a mudá-lo, e os versos são reveladores:
“Houve tantas vezes / que eu acordava ao meio-dia / com a cabeça girando / eu esperava pela lua / e lhe dava mais uma chance / para tentar salvar minha alma / mas o amor é uma longa, longa estrada.”
O contraste reforçou o recado. Para a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi o clássico Felicità – que significa “felicidade” – de Al Bano e Romina Power. Para Merz, da Alemanha, foi Lieglingsmensch, de Namika: ou seja, “minha pessoa favorita”.
A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, foi representada por Nxnja Beats Arigato, uma forma bastante cortês de agradecimento; o canadense Mark Carney ganhou o clássico de Celine Dion, J’irai où tu iras, ou “eu irei aonde você for”. Já o aperto de mão com o líder britânico, Keir Starmer, foi postado ao som de The World is Not Enough, da Orquestra Filarmônica Real, recebendo um tratamento à la James Bond.
Por fim, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, receberam simplesmente uma versão rock do hino da União Europeia, L’Hymne a la Joie, do CNK.
Haja diplomacia musical.