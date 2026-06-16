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A mensagem escondida na canção que Macron escolheu para aperto de mão com Trump

Presidente francês usa inusitada 'playlist diplomática' no Instagram para transmitir recados

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h22
Donald Trump e Emmanuel Macron, ambos de terno azul-marinho, apertam as mãos em frente a bandeiras dos EUA e da União Europeia, com o logo do G7 ao fundo EVIAN-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 15: U.S. President Donald Trump and French President Emmanuel Macron meet for a bilateral meeting at Hotel Royal Evian on June 15, 2026 in Évian-les-Bains, France. Leaders from the Group of 7 (G7) countries convened in Evian, France, near the Swiss border, for their annual summit to discuss challenges to peace and security for Ukraine and Europe, the situation in the Middle East, and other geopolitical issues. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)
O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente francês, Emmanuel Macron, fazem encontro bilateral às margens da cúpula do G7 em Evian, França. 15/06/2026 - (Anna Moneymaker/Getty Images)
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Ocasiões em que aliados dos Estados Unidos se encontram com o presidente Donald Trump costumam ser marcadas por muita bajulação e passos calculados para pisar em ovos ao redor do mercurial ocupante do Salão Oval. Não poderia ser diferente com a cúpula do G7, na cidade francesa de Evian, onde os chefes de Estado das maiores economias do mundo esperam, nesta terça-feira, 16, fazer com que a atenção do americano retorne à Ucrânia após meses de foco no Oriente Médio.

Em meio à adulação de figuras como o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que presenteou Trump com uma camisa da seleção de futebol alemã com o número 47 (uma vez que ele é o 47º presidente dos Estados Unid0s), o anfitrião, Emmanuel Macron, usou uma estratégia diferente para enviar mensagens discretas aos seus aliados e ao público.

Nas fotos em que os chefes de Estado cumprimentavam o presidente da França na chegada à cúpula, os administradores do Palácio do Eliseu escolheram uma seleção de músicas para fazer um post de cada uma no Instagram — e selecionaram Love is a long road (“o amor é uma longa estrada”), de Tom Petty, para Trump.

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A canção explora um romance turbulento e desigual entre um homem que se recusa a ser domado e uma mulher determinada a mudá-lo, e os versos são reveladores:

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“Houve tantas vezes / que eu acordava ao meio-dia / com a cabeça girando / eu esperava pela lua / e lhe dava mais uma chance / para tentar salvar minha alma / mas o amor é uma longa, longa estrada.”

O contraste reforçou o recado. Para a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi o clássico Felicità – que significa “felicidade” – de Al Bano e Romina Power. Para Merz, da Alemanha, foi Lieglingsmensch, de Namika: ou seja, “minha pessoa favorita”.

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A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, foi representada por Nxnja Beats Arigato, uma forma bastante cortês de agradecimento; o canadense Mark Carney ganhou o clássico de Celine Dion, J’irai où tu iras, ou “eu irei aonde você for”. Já o aperto de mão com o líder britânico, Keir Starmer, foi postado ao som de The World is Not Enough, da Orquestra Filarmônica Real, recebendo um tratamento à la James Bond.

Por fim, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, receberam simplesmente uma versão rock do hino da União Europeia, L’Hymne a la Joie, do CNK.

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Haja diplomacia musical.

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