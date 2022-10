A mensagem do papa Francisco sobre o ódio no Brasil antes da eleição

O Papa Francisco enviou uma mensagem ao Brasil, nesta quarta-feira, 26, durante a tradicional audiência geral que acontece na Praça São Pedro, no Vaticano. A quatro dias antes de um segundo turno eleitoral marcado por violência e ataques (inclusive religiosos), o pontífice afirmou que pede à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, que livre os brasileiros do ódio.

“Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência”, disse o Papa.

A declaração foi dada pelo chefe da Igreja Católica durante a tradicional saudação que faz, em vários idiomas, a peregrinos presentes no encontro. Apesar de não fazer menção direta às eleições, a fala do líder católico acontece em um momento em que pelo menos dois ataques políticos são registrados por dia.

Lideranças católicas também têm sido alvo de episódios violentos com motivação política. Na semana passada, um padre foi atacado verbalmente por apoiadores do presidente e candidato Jair Bolsonaro (PL) enquanto celebrava uma missa, no Paraná. Nas redes sociais, o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer também foi criticado por bolsonaristas por usar uma veste sacerdotal de cor vermelha.