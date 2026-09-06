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A mais nova pesquisa sobre a popularidade de Donald Trump nos EUA

Dados foram obtidos entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro com 1.914 eleitores, de acordo com jornal Financial Times

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 17h05
Donald Trump, com cabelos loiros e terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha, sentado à mesa com as mãos entrelaçadas, olhando para o lado direito da imagem. Ao fundo, uma cadeira de couro marrom e uma pessoa embaçada
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump  (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)
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Levantamento publicado neste domingo, 6, pelo jornal Financial Times mostra que o índice de aprovação do governo de Donald Trump está no menor patamar desde maio deste ano, quando a pesquisa começou a ser realizada. Segundo os números, a administração do atual presidente dos EUA é aprovada por 33% dos americanos — no último levantamento, 36% eram favoráveis.

De acordo com a publicação, há queda na aprovação até mesmo entre os republicanos. Atualmente, 72% dos partidários classificam de maneira positiva a gestão — menor índice da série histórica feita pelo jornal. Antes, o índice era de 74%. Entre os fatores para queda na avaliação do atual governo estão os rumos da economia e os impasses na guerra com Irã. Estes são os problemas que mais afetaram a percepção do americano junto ao chefe do Poder Executivo.

A pesquisa realizada pelo instituto Focaldata levantou os números entre 28 de agosto e 1º de setembro, com 1.914 eleitores registrados, e com margem de erro de 2,6 pontos percentuais. Ainda segundo o levantamento, 57% dos entrevistados disseram estar em pior situação financeira durante a gestão Trump. O atual presidente americano está em seu segundo mandato como presidente dos EUA.

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Na área comercial internacional, os americanos não estão vendo com bons olhos o tarifaço. Na pesquisa, 56% dos que participaram do levantamento afirmaram discordar da imposição de tarifa de 50% sobre 20 bilhões de dólares em produtos do país vizinho: Canadá, que respondeu com aplicação de 50% sobre produtos de importação dos EUA.

Os números, politicamente, são vistos como preocupantes para a gestão Trump pelo fato da proximidade das chamadas eleições de meio de mandato nos EUA, quando os americanos vão escolher em novembro os integrantes do Poder Legislativo (Câmara dos Representantes e parcialmente as cadeiras do Senado) e governos estaduais. Sobre a disputa eleitoral, para 46% Trump dificulta a vitória de candidatos do partido Republicano na disputa pelas vagas no Congresso.

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