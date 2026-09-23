A justificativa de Trump a juiz sobre proibição de veículos de imprensa na Casa Branca

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O governo Trump defendeu na Justiça a proibição de jornalistas da CNN, MS NOW e Politico em certas áreas da Casa Branca, alegando segurança nacional e falta de profissionalismo. Os veículos de imprensa processaram a administração, que considera o acesso um privilégio. O caso gerou um boicote de emissoras e o lançamento da “Trump TV”.

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O governo do presidente Donald Trump defendeu na Justiça a proibição de jornalistas da CNN, MS NOW e Politico em certas áreas da Casa Branca sob o argumento de que a medida é necessária para proteger informações de segurança nacional. Em documento apresentado na noite desta terça-feira, 22, a administração acusou os três veículos de divulgar informações sensíveis ou sigilosas e de não respeitar “padrões de profissionalismo”.

A declaração foi apresentada em resposta ao processo movido pelos veículos de imprensa, que pedem a suspensão imediata do bloqueio e a restituição das credenciais de seus jornalistas. Uma audiência está marcada para esta quarta-feira, 23, diante do juiz federal Timothy Kelly, em Washington.

“O acesso à Casa Branca é um privilégio, não um direito”, afirmou o governo americano no documento.

Segundo o Departamento de Justiça, o presidente pode restringir o acesso de repórteres a áreas reservadas da Casa Branca, inclusive por divergências relacionadas ao conteúdo da cobertura. “No mínimo, o governo pode controlar o acesso de repórteres a áreas presidenciais restritas, como o Salão Oval, mesmo por razões discriminatórias em relação a pontos de vista”, escreveram os advogados da administração.

Proibição

Na última sexta-feira, Trump anunciou que impediria o acesso dos três veículos à Casa Branca, criticando a maneira como eles cobrem sua administração.

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“Tenho orgulho de anunciar que, com efeito imediato, estou banindo a rede de notícias falsas CNN, a MSNow e o Politico da Casa Branca como resultado de sua constante ‘reportagem’ de NOTÍCIAS FALSAS”, escreveu o mandatário nas redes sociais.

Segundo ele, “os veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou noticiar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América”.

No sábado, 19, repórteres da CNN e da MS NOW foram proibidos de acessar a Casa Branca, e funcionários do governo Trump apreenderam os crachás dos jornalistas. Tradicionalmente, jornalistas de diferentes veículos dos EUA e do mundo têm acesso regular aos setores de imprensa da Casa Branca, para acompanhar entrevistas coletivas, pronunciamentos e anúncios no Salão Oval.

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O presidente Trump negou que esteja atacando a imprensa livre do país e disse que combate as “fake news”, que chamou de uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.

“A Casa Branca não está promovendo um ataque à imprensa livre, algo que eu valorizo. Ela está promovendo um ataque às FAKE NEWS, algo que cresceu como um câncer em nossos amados Estados Unidos da América. Elas são corruptas, intencionais, disseminadas, totalmente coordenadas e completamente fora de controle. São uma ameaça à nossa segurança nacional e precisam ser detidas, AGORA! ”, afirmou o republicano em sua rede Truth Social na segunda-feira.

Boicote

Após o bloqueio, as cinco principais redes de televisão dos Estados Unidos, que participam do chamado pool de imprensa da Casa Branca, anunciaram que iriam suspender a cobertura conjunta de eventos do governo americano.

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O grupo reúne ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC, que se revezam na produção de imagens de atos e pronunciamentos presidenciais e distribuem o material entre as emissoras e outras organizações de imprensa.

Como a CNN e a NBC fazem parte do conjunto de veículos atingidos pela medida, as cinco redes decidiram não substituir a equipe da CNN que estava escalada para a cobertura. Em comunicado, as emissoras afirmaram que o público tem interesse em receber informações independentes sobre o governo e que nenhuma administração deveria restringir uma organização jornalística por discordar de sua cobertura.

‘Trump TV’

Em resposta ao boicote, a Casa Branca lançou nesta segunda-feira, 21, a “Trump TV”, um canal no YouTube que transmite 24 horas por dia discursos, anúncios e outros conteúdos relacionados às atividades do presidente dos Estados Unidos.

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Batizada oficialmente de “Trump TV: The Essentials Station”, a plataforma funciona pelo canal da Casa Branca no YouTube e reúne vídeos produzidos ou selecionados pelo próprio governo. A primeira transmissão começou por volta das 19h de segunda-feira, no horário de Washington, com um discurso feito por Trump no Monte Rushmore em 3 de julho, durante as comemorações dos 250 anos da independência americana. Mais tarde, o canal exibiu imagens da posse do presidente em janeiro de 2025.

A divulgação no X afirmou que o canal “já está no ar via streaming. Com transmissão 24 horas por dia, 7 dias por semana, e atualizações em tempo real, ele reúne em um só lugar os melhores momentos do passado, anúncios e tudo de mais importante e recente da administração”.