A irritação de Javier Milei com a onda de críticas à Argentina nas redes

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 extrapolou o universo do futebol e mobilizou artistas, influenciadores e até o governo de Javier Milei. A enxurrada de memes e provocações nas redes sociais levou o presidente argentino a publicar uma série de mensagens em defesa do país, enquanto aliados passaram a denunciar o que classificam como uma “campanha anti-Argentina”.

Segundo o jornal argentino Clarín, fontes do governo afirmam que Milei interpretou as manifestações nas redes como uma ofensiva coordenada contra a imagem do país. Em uma das publicações, o presidente escreveu que “o problema com a Argentina é que somos chamativos, não passamos despercebidos, têm inveja da gente e somos bons em quase tudo”.

A repercussão começou ainda antes da bola rolar. Internautas de diferentes países compartilharam memes sugerindo que o restante do mundo torcia pela Espanha. Um dos mais divulgados mostrava um mapa-múndi quase inteiramente coberto pela bandeira espanhola, enquanto a Argentina aparecia isolada. Depois da derrota, vídeos ironizando o resultado e acusando a Fifa de favorecer os argentinos durante o torneio ampliaram a onda de provocações.

A cantora espanhola Rosalía foi alvo de críticas depois de compartilhar um vídeo da influenciadora Mia Khalifa comemorando o título espanhol ao som de uma de suas músicas. A publicação motivou uma campanha para boicotar os quatro shows que a artista fará em Buenos Aires no início de agosto. Diante da repercussão, Rosalía apagou o conteúdo, afirmou que não havia lido a legenda da postagem e declarou ter “apenas amor pela Argentina”.

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Outros artistas também precisaram se explicar. O cantor irlandês Niall Horan afirmou que curtiu por engano uma publicação com a frase “As Malvinas são espanholas”, se referindo à disputa histórica entre a Argentina e Reino Unido pelo controle do arquipélago. As cantoras Halsey, Zara Larsson e Dua Lipa também receberam críticas nas redes por demonstrarem apoio à seleção espanhola.

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Sem citar diretamente artistas ou países, Milei compartilhou outras mensagens de tom nacionalista, entre elas a frase: “Agora o mundo vai ver até onde pode chegar um país cheio de argentinos”. O presidente também republicou um texto do escritor e influenciador de direita Agustín Laje, que atribuiu ao kirchnerismo e ao que chamou de “wokismo” a deterioração da imagem da Argentina no exterior.

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