A democrata Mary Peltola, 53, tornou-se a primeira indígena nativa do Alasca eleita para o Senado dos Estados Unidos, após derrotar o republicano Dan Sullivan nas eleições legislativas americanas. A vitória foi confirmada nesta terça-feira, 17, depois de duas semanas de apuração, e ampliou para 56 o número de cadeiras do Partido Democrata no Senado. Por trás do resultado está uma trajetória ligada às tradições indígenas e à pesca, atividade que acompanha Peltola desde a infância e se tornou uma das principais marcas de sua campanha.

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Integrante do povo Yup’ik, Peltola cresceu em Bethel, uma pequena cidade às margens dos rios Yukon e Kuskokwim, no oeste do Alasca. Filha de uma indígena e de um piloto americano de ascendência alemã, começou a pescar salmão com o pai aos 6 anos. Segundo o jornal The Guardian, a ligação com o rio ajudou a moldar sua atuação política. O lema de sua campanha, “Peixe, família e liberdade”, fazia referência tanto às tradições de sua comunidade quanto à importância econômica da pesca para o estado. Para alcançar eleitores de regiões isoladas, a democrata percorreu mais de 50 comunidades, viajando de hidroavião, quadriciclo e moto de neve.

A identidade indígena também esteve presente no visual da candidata, que usou roupas tradicionais Yup’ik durante a campanha e adotou um símbolo inspirado nos óculos de proteção utilizados por seu povo contra o reflexo da neve. A política já havia feito história em 2022, quando se tornou a primeira indígena nativa do Alasca eleita para o Congresso americano, ao conquistar uma vaga na Câmara dos Representantes.

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