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A fraude bilionária de Elizabeth Holmes vira alvo de novo documentário

Condenada a mais de onze anos de prisão, produção revela os últimos dias em liberdade da empresária

Por Giovanna Fraguito 22 out 2026, 13h12
Elizabeth Holmes - Theranos
Elizabeth Holmes - Theranos (VEJA.com/Getty Images)
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De jovem promessa do Vale do Silício a protagonista de um dos maiores escândalos de fraude dos Estados Unidos, Elizabeth Holmes, 42, voltou aos holofotes. Fundadora da Theranos, empresa que prometia revolucionar a medicina com exames realizados a partir de poucas gotas de sangue, a empresária chegou a ser considerada uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo dos negócios. O império, avaliado em 9 bilhões de dólares no auge, começou a desmoronar em 2015, quando investigações revelaram que a tecnologia não funcionava como anunciado. Em 2022, Holmes foi condenada a onze anos e três meses de prisão por fraudar investidores.

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Agora, sua história ganha um novo capítulo com o documentário You Can See Everything, dirigido por Nathan Fielder, 43, e Lance Oppenheim, 30. O filme, que estreou nos cinemas americanos em 16 de outubro, acompanha os últimos 34 dias de liberdade da empresária, antes de sua prisão, em maio de 2023. Durante as gravações, Holmes abriu as portas de sua casa, onde vivia com o companheiro, Billy Evans, e os dois filhos, na tentativa de convencer os diretores de que havia sido injustiçada. “Não tenho nada para esconder de você. Claro que não estou enganando você”, afirma ela em uma das conversas com Fielder.

Com quase três horas de duração, a produção foi filmada em segredo ao longo de três anos e surpreendeu o público em sua primeira exibição, no Festival de Telluride, em setembro. Segundo a Variety, o documentário mistura entrevistas, encenações e situações inesperadas que colocam em dúvida os limites entre realidade e interpretação. Uma das participações é de Amanda Seyfried, 40, vencedora do Emmy por interpretar Holmes na minissérie The Dropout, de 2022. A empresária tem previsão de libertação em fevereiro de 2030, após reduções na pena. 

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