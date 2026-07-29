A foto que virou símbolo da histórica onda de incêndios na Europa

A foto ganhou repercussão por representar a dimensão dos grandes incêndios florestais que se alastram pela França nesta temporada de verão. Além disso, a comodidade apresentada no posicionamento dos banhistas, que apenas observam a cena, também foi algo que chamou a atenção dos internautas, sugerindo uma crítica à omissão diante da crise climática.

Usuários das redes sociais fizeram um paralelo da imagem com o filme “Não Olhe Para Cima”, de 2021, que ironiza a apatia da sociedade diante do aquecimento global. O jornal francês Le Figaro publicou uma matéria sobre a fotografia, alegando que a realidade virou uma “alegoria”. “A catástrofe ocupa quase toda a imagem e, no entanto, de algum modo parece relegada a segundo plano”, comentou o veículo.

Na Espanha e França, uma área equivalente a 430 campos de futebol foi reduzida a cinzas, forçando mais de 325 mil pessoas a fugirem de casa devido ao risco de incineração. Ao menos 15 morreram e cientistas começaram a alertar que pode haver formação de “nuvens de fogo”, fenômeno inédito na região que pode impossibilitar o trabalho dos bombeiros. Autoridades em ambos países já descrevem esses como os mais devastadores incêndios da história moderna na Europa.

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“É um verdadeiro inferno”, disse a líder regional de Madri, Isabel Díaz Ayuso.

As cenas tornam palpáveis os impactos das transformações ambientais e a terrível dimensão do aquecimento global. A Europa é o continente que mais esquenta, em velocidade quase duas vezes superior à média do planeta, e os incêndios são resultado da soma entre o calorão de agora e a seca do inverno anterior, que transformou a vegetação em puro combustível.

“Estamos diante da mais difícil crise desta natureza desde a Segunda Guerra Mundial”, o presidente francês, Emmanuel Macron, constatou.