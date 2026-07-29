A foto que virou símbolo da histórica onda de incêndios na Europa
Imagem capturada por editor da AFP durante férias na França viralizou nas redes sociais; chamas reduziram a cinzas área equivalente a 430 campos de futebol
Uma imagem feita por um editor de fotos da agência de notícias AFP repercutiu mundialmente na última semana. Durante suas férias no sudoeste da França, Maximilien Lamy tirou uma foto de um casal sentado à beira de um lago, mas a paisagem não era nada amena — os dois miravam uma enorme coluna de fumaça que se formava no céu por causa dos incêndios florestais que assolaram essa região do país, bem como o centro da vizinha Espanha, durante o mês de julho.
A fotografia rodou o mundo em questão de horas. Lamy disse à AFP que não esperava que a repercussão tomasse tamanha proporção. “Estou completamente atordoado”, afirmou. O profissional explicou que havia estacionado o carro perto do lago, na cidade turística de Lacanau, para ir a um restaurante na região. Foi na caminhada até o estabelecimento que ele viu a cena e decidiu fotografar.
“Aconteceu muito rápido, porque eu estava andando depressa. Minha filha estava com muita fome e me dizia: ‘Pai, para de tirar fotos, já chega'”, relatou. Lamy contou que quis fazer o registro porque a imagem parecia “apocalíptica” e era profundamente simbólica.
Imagem representativa
A foto ganhou repercussão por representar a dimensão dos grandes incêndios florestais que se alastram pela França nesta temporada de verão. Além disso, a comodidade apresentada no posicionamento dos banhistas, que apenas observam a cena, também foi algo que chamou a atenção dos internautas, sugerindo uma crítica à omissão diante da crise climática.
Usuários das redes sociais fizeram um paralelo da imagem com o filme “Não Olhe Para Cima”, de 2021, que ironiza a apatia da sociedade diante do aquecimento global. O jornal francês Le Figaro publicou uma matéria sobre a fotografia, alegando que a realidade virou uma “alegoria”. “A catástrofe ocupa quase toda a imagem e, no entanto, de algum modo parece relegada a segundo plano”, comentou o veículo.
Na Espanha e França, uma área equivalente a 430 campos de futebol foi reduzida a cinzas, forçando mais de 325 mil pessoas a fugirem de casa devido ao risco de incineração. Ao menos 15 morreram e cientistas começaram a alertar que pode haver formação de “nuvens de fogo”, fenômeno inédito na região que pode impossibilitar o trabalho dos bombeiros. Autoridades em ambos países já descrevem esses como os mais devastadores incêndios da história moderna na Europa.
“É um verdadeiro inferno”, disse a líder regional de Madri, Isabel Díaz Ayuso.
As cenas tornam palpáveis os impactos das transformações ambientais e a terrível dimensão do aquecimento global. A Europa é o continente que mais esquenta, em velocidade quase duas vezes superior à média do planeta, e os incêndios são resultado da soma entre o calorão de agora e a seca do inverno anterior, que transformou a vegetação em puro combustível.
“Estamos diante da mais difícil crise desta natureza desde a Segunda Guerra Mundial”, o presidente francês, Emmanuel Macron, constatou.
Como se fosse um filme
O editor disse à AFP que entende a proporção que a foto tomou. “É simplesmente um símbolo da época”, afirmou Lamy. Para ele, o homem e a mulher pareciam estar assistindo ao desastre em sua sala de estar, como se fosse um filme. Apesar da apatia do casal, o profissional reforçou que não se deve julgá-los.
“Não quero culpá-los (…) Ninguém sabe o que eles realmente pensavam”, assinalou.
Alguns internautas especularam que a foto tivesse sido gerada por uma inteligência artificial (IA), mas Lamy reforçou que ela não foi alterada.