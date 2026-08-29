A esperança de rei Charles III com retorno do príncipe Harry ao Reino Unido

O retorno do príncipe Harry ao Reino Unido renovou as esperanças do rei Charles III de pôr fim a uma das maiores desavenças da família real. Para o monarca, que continua em tratamento contra o câncer, a decisão do caçula de passar uma temporada prolongada na Inglaterra ao lado de Meghan Markle e dos filhos, Archie e Lilibet, abre uma nova possibilidade de reconciliação entre Harry e o irmão, o príncipe William.

“Ele vai querer ver os filhos juntos com o tempo. Esta é a melhor oportunidade que vimos nos últimos anos”, disse uma pessoa próxima à família real à revista People.

O duque e a duquesa de Sussex se mudaram temporariamente para o país e já teriam matriculado Archie e Lilibet em uma escola local, onde as aulas começam em setembro. A família ficará em uma propriedade privada, mas vai manter a mansão em Montecito, na Califórnia.

O reencontro de Harry e Charles, há alguns meses, teria ajudado a melhorar a relação entre pai e filho. O rei, no entanto, só foi informado sobre os planos de mudança poucos dias antes de a notícia se tornar pública.

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Com William, a situação continua mais complicada. Embora Harry tenha manifestado o desejo de se reconciliar com a família, fontes ouvidas pela imprensa britânica afirmam que o príncipe de Gales ainda se sente traído por episódios como a entrevista concedida pelos Sussex a Oprah Winfrey, em 2021, o documentário do casal para a Netflix e a autobiografia de Harry, O Que Sobra.

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Enquanto isso, William e Kate Middleton seguem concentrados nos três filhos, George, Charlotte e Louis, e na recuperação da princesa de Gales, também diagnosticada com câncer.