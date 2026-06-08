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A dura resposta de Trump após troca de ataques entre Irã e Israel

Presidente americano foi ignorado por Netanyahu após pedir que não houvesse retaliação à ofensiva iraniana

Por Da Redação 8 jun 2026, 07h07 | Atualizado em 8 jun 2026, 08h30
Donald Trump, com cabelo loiro e terno azul-marinho, gravata vermelha e broche da bandeira americana, fala com a boca aberta e expressão séria
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - 05/06/2026 (SAUL LOEB/AFP)
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A dura resposta de Trump após troca de ataques entre Irã e Israel Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 8, que Israel e Irã devem interromper os disparos mútuos ‘imediatamente’. A declaração, feita em uma publicação na rede Truth Social, ocorre após israelenses e iranianos trocarem ataques desde o domingo, na primeira ofensiva de ambos os países desde o cessar-fogo de abril.

Captura de tela de um tweet de Donald J. Trump, com foto de perfil dele com a bandeira dos EUA. O texto diz:
Publicação de Trump na Truth Social, com tradução livre – 08/06/2026 (Truth Social/Reprodução)

Cerca de uma hora depois do primeiro post, o republicano criticou a ‘ignorância ou estupidez’ que podem atrapalhas as negociações e que Israel e Irã estão buscando um cessar-fogo ‘imediato’.

Tweet de Donald J. Trump, com foto de perfil da bandeira americana no rosto, sobre Israel e Irã buscando cessar-fogo imediato e negociações de paz em andamento, com bloqueio em vigor até acordo final. O tweet tem 869 reverdades, 3,71 mil curtidas e foi postado em 8 de junho de 2026
Publicação de Trump na Truth Social, com tradução livre – 08/06/2026 (Truth Social/Reprodução)
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O que aconteceu?

Os primeiros ataques partiram do Irã, no domingo, que justificou a ofensiva aos bombardeios israelenses no Líbano realizados no fim de semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, então, ligou para Benjamin Netanyahu e pediu que não houvesse resposta militar contra Teerã.

Netanyahu, porém, ignorou e atacou alvos em Teerã, Tabriz e Isfahan, segundo a TV Al Jazeera. Nas redes sociais, os militares israelenses disseram que foram atacados “alvos militares pertencentes ao regime terrorista iraniano no oeste e centro do Irã há pouco”.

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Na última semana, Trump procurou firmar uma trégua entre Israel e Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã que atua no Líbano, mas Tel Aviv ignorou e bombardeou Beirute, capital libanesa. Após isso, diversos mísseis iranianos foram lançados em direção a Israel, que disse ter os interceptado.

O presidente americano havia afirmado ao jornal Financial Times que Netanyahu ‘não tinha opção’ a não ser aceitar o acordo de paz e reiterou que é ele quem ‘dá as cartas’. “Estamos próximos de um acordo [de paz] final com o Irã, eu não quero estragar tudo por causa do que está acontecendo agora”, salientou o republicano anteriormente ao site Axios.

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Quem o Irã responsabiliza pela nova ofensiva?

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, disse nesta segunda que os novos ataques agravam o ‘processo diplomático caótico’ com os EUA e aumentam a desconfiança de Teerã em relação a Washington. Ele também afirmou que os americanos são responsáveis diretos pelas violações de cessar-fogo e que Israel só se move após consultar os EUA.

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