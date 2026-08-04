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Mundo

A dura reação diplomática do governo Lula aos ataques de Milei

Crise entre os dois presidentes teve uma escalada nas últimas semanas

Por Redação 4 ago 2026, 20h51 | Atualizado em 4 ago 2026, 21h09
Lula e Milei
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Argentina, Javier Milei, durante evento em Buenos Aires - 03/07/2025 (Luis ROBAYO/AFP)
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O governo Lula decidiu rebaixar o nível das relações diplomáticas com a Argentina após ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, ao petista, segundo o jornal argentino Clarín. O governo brasileiro determinou que seu embaixador em Buenos Aires, Julio Bitelli, não retorne à capital argentina, reduzindo a representação brasileira ao nível de encarregado de negócios.

A medida, segundo o Clarín, teria sido adotada por determinação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e foi comunicada ao embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi.

Bitelli foi chamado de volta ao Brasil no dia 27 de de julho, um dia após Milei chamar Lula de “presidiário” e Alexandre de Moraes de “lixo careca” durante a convenção que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. O presidente argentino voltou à carga no último domingo, em entrevista à emissora argentina LN+, ao chamar Lula de “ladrão” e “corrupto”.

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Lula evitou bater de frente com Milei, afirmando apenas que as declarações do argentino eram “absurdas”. Dois dias após a convenção de Flávio, Lula ironizou: “Quem é esse cara?”, respondeu ao ser questionado sobre as falas de Milei.

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