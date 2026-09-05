A dura reação da Tetris após Casa Branca lançar jogo polêmico contra imigrantes

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A Tetris Company declarou não ter autorizado a Casa Branca a usar sua estética em “Build the Wall”, um jogo online controverso de Donald Trump. A empresa investiga a violação de direitos autorais do jogo, que foi criticado por seus temas racistas e imitações de outras marcas como Sega e Xbox.

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A Tetris afirmou nesta sexta-feira 4 que não deu autorização à Casa Branca para usar sua icônica estética em um controverso jogo on-line lançado pelo governo de Donald Trump na quinta-feira.

“A The Tetris Company não participou da criação de ‘Build the Wall’ e não autorizou nem licenciou a marca Tetris ou sua propriedade intelectual para o jogo”, declarou a empresa em comunicado enviado à AFP. “Atualmente estamos analisando o assunto”, acrescentou.

Build the Wall, jogo de empilhar blocos disponibilizado pela Casa Branca em seu site oficial, traz instruções para “proteger a fronteira da horda que se aproxima”.

O jogo e o material promocional utilizados pelo governo dos Estados Unidos contêm imagens que lembram jogos criados por Tetris e por outras grandes desenvolvedoras, entre elas Sega, Xbox, da Microsoft, e Flappy Bird Foundation.

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“Levamos muito a sério a violação de direitos autorais”, disse a Tetris em uma publicação nas redes sociais.

A Microsoft não respondeu aos pedidos de comentário e não foi possível entrar em contato diretamente com a Sega Corporation.

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A iniciativa do governo americano provocou críticas por seus temas considerados racistas. “Esta administração é absolutamente focada em encontrar formas inovadoras de contar a história das inúmeras realizações do presidente de uma maneira que se conecta com todos os americanos”, afirmou a Casa Branca em comunicado enviado à AFP na quinta-feira.

“Isso me dá náuseas. Eles vêm brincando com a vida das pessoas há anos e agora fizeram um videogame sobre o que estão fazendo”, declarou à AFP Amerika Garcia Grewal, coordenadora da Frontera Federation, em Eagle Pass, no Texas.

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(com AFP)